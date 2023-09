El PSOE ultima una “reforma exprés” del reglament pel català al Congrés

El PSOE està preparant a contrarellotge una reforma exprés del reglament del Congrés dels Diputats perquè es pugui parlar en català, gallec i euskera durant el debat d’investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, previst pels dies 26 i 27 de setembre. Segons el calendari que s’han estipulat els socialistes, aquesta mateixa setmana tenen previst registrar una proposta de llei pactada amb totes les formacions independentistes, les principals defensores d’aquest canvi a la cambra baixa. Un cop registrada, la seva idea és que aquesta proposta de llei pugui ser admesa a la reunió de dimarts vinent de la Mesa del Congrés i, així, es pugui tramitar d’urgència.

Tenint en compte la majoria absoluta que ostenta la coalició de socialistes i Sumar, les dues formacions portarien aquest text al Ple de la setmana del 19 al 21 de setembre per a aprovar-ho en lectura única, és a dir, sense passar per la Comissió de reglament, ja que encara no està constituïda. Es tracta d’una compressió dels calendaris habituals per l’aprovació d’una llei que justifiquen equiparant aquest text amb les reformes reglamentàries que, a l’inici de cada legislatura, només canvien la denominació de les comissions parlamentàries. Així doncs, tenint en compte que la majoria absoluta sumada al suport de les formacions independentistes permetria aprovar sense inconvenients aquesta proposta de llei, el PSOE i Sumar ja començarien a contractar d’urgència traductors i repartiria els auriculars de traducció simultània per a la investidura de Feijóo.

El vicepresident primer del Congrés dels Diputats, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE); la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i la portaveu adjunta del PSOE en el Congrés, Isaura Leal, a la seva arribada a la reunió de la Mesa del Congrés / EP

Un repartiment d’escons molt similar

Durant la reunió que ha celebrat aquest matí la Mesa del Congrés ja s’ha aprovat el repartiment d’escons de la cambra baixa, i la conclusió és que l’hemicicle queda molt similar al que s’ha viscut durant l’última legislatura. El PP ocuparà pràcticament tota la bancada dreta i comparteix una part amb 10 diputats de Vox. El partit d’ultradreta queda més repartit, ja que la majoria dels seus diputats hauran de seure al mig de l’hemicicle darrere de Sumar, PNB i ERC i al costat d’EH Bildu. El PSOE es queda la bancada esquerra, compartida amb Junts i el grup mixt.