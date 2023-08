PSOE i ERC pacten una reforma del reglament pel català al Congrés

Permetre l’ús del català al Congrés una de les primeres promeses que ha fet Francina Armengol des que ha començat a ostentar el càrrec de presidenta de la Mesa del Congrés. Tot i que Armengol s’havia compromès públicament a fer efectiu l’ús de les llengües cooficials dins la cambra baixa, el reglament actual requereix algunes modificacions per blindar les llengües jurídicament. És per això que, segons ha avançat El Periódico i ho han confirmat fonts dels republicans a l’ACN, el PSOE i ERC han pactat aquest dimecres una reforma del reglament perquè el català es pugui fer servir dins el Congrés i obtingui la seguretat jurídica necessària. Així doncs, segons l’esborrany de l’acord, el català es podrà fer servir al Congrés.

“L’orador podrà pronunciar el seu discurs en qualsevol de les llengües que tinguin caràcter d’oficial en alguna comunitat autònoma d’acord amb la Constitució i el corresponent Estatut d’Autonomia”, assegura el nou acord, que modifica l’article 70.2 i dos articles més del reglament vigent. D’aquesta manera, amb el matís acordat, la llengua es pot fer servir sense cap inconvenient, ja que amb la normativa actual l’ús del català quedava recollit en un petit buit legal, on l’ús de les llengües actuals ni quedava garantit ni prohibit. De fet, és per aquest motiu que l’antiga presidenta del Congrés, Meritxell Batet, frenava les intervencions en català dels diputats d’ERC, Junts i CUP que optaven per fer servir la llengua a la cambra baixa.

El nou Congrés ja s’ha constituït / ACN

Un pacte sotmès a tràmit

Com és habitual en tota burocràcia, la reforma del reglament acordada per socialistes i republicans no permetrà que l’ús oficial del català dins el Congrés entri en vigor immediatament, sinó que cal sotmetre-la a tràmit. Segons indiquen fonts de la negociació a El Periódico, estan estudiant avançar les negociacions amb un registre per la via ràpida i fins i tot amb la celebració d’un ple extraordinari per a la seva aprovació amb la finalitat que els parlamentaris puguin expressar-se en català, basc i gallec els primers plens de la cambra baixa. De fet, en aquest context, les mateixes fonts republicanes han assegurat que el tema de les llengües “òbviament, és una prioritat”