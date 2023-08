Armengol convoca la investidura de Feijóo el 26 i 27 de setembre

La presidenta de la Mesa del Congrés, Francina Armengol, ha convocat el debat d’investidura per fer president a Alberto Núñez Feijóo els dies 26 i 27 de setembre. D’aquesta manera, doncs, el candidat dels populars encara té un mes per intentar aconseguir els suports que li falten per obtenir la majoria a la cambra baixa i convertir-se en el nou president del govern espanyol. Un cop celebrat el debat, la primera votació, on Feijóo necessitaria majoria absoluta, serà el mateix 27 de setembre, i la segona, on només necessitaria majoria simple, 48 hores després, el divendres 29 de setembre. Tal com queda recollit en la llei electoral, amb la primera votació el 27 de setembre, unes hipotètiques noves eleccions tindrien lloc el 14 de gener.

La decisió de convocar el debat d’investidura els dies 26 i 27 de setembre respon a dues qüestions. Per una banda, a la necessitat que la repetició d’unes suposades noves eleccions no caigués en plenes vacances de Nadal i Cap d’Any. D’altra banda, Armengol també ha optat per aquest cap de setmana i no fer-ho amb urgència la setmana vinent per respondre a les peticions del PP. Els populars li han demanat més temps per poder “treballar” amb els grups parlamentaris a la recerca dels quatre vots que li falten, posant els ulls sobre els escons del PNB, qui de moment no s’ha mostrat proactiu a l’hora de votar ‘sí’ a Feijóo tenint en compte que l’extrema dreta també forma part de l’equació. En aquest sentit, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, també ha volgut deixar clar que no veia factible celebrar el debat d’investidura la setmana que ve, perquè considera que “cal un mínim de temps necessari per parlar” i concretar els suports.

Felip VI rep el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Palau de la Zarzuela / EP

La reacció dels altres grups parlamentaris

La portaveu parlamentària de Sumar, Marta Lois, ha criticat aquest matí la pretensió del PP de demorar el debat. Per Lois, els populars volen fer “perdre el temps” als ciutadans amb una “escenificació fracassada”. Per la seva banda, des del PSOE no temen l’intent de Feijóo: “Si Feijóo vol xocar per tercera vegada amb la realitat, està en el seu dret”, assegurava ahir Pedro Sánchez després de reunir-se amb el monarca espanyol.