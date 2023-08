Aquest dimarts, el rei espanyol Felip VI va concloure la seva ronda de consultes amb les diverses formacions parlamentàries per fer la seva proposta per a la investidura. Una ronda que va acabar amb el resultat esperat: la proposta del candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, per a futur president espanyol. Tant Feijóo com Pedro Sánchez s’havien proposat com a candidats tot i que cap dels dos haurien aconseguit suficients suports parlamentaris per aconseguir la majoria dins el Congrés.

Davant d’aquesta disjuntiva inèdita, ja que és la primera vegada que el monarca espanyol ha de triar entre dos diputats que li han demanat intentar la investidura, el rei ha justificat haver triat Feijóo pel “costum”. En aquest comunicat, la Casa Reial apunta que en totes les legislatures, a excepció de la legislatura del 2016 en la qual Mariano Rajoy va obtenir la majoria dels vots, però va declinar presentar-se a la investidura per falta de suport, “el primer a ser proposat ha estat el candidat més votat”: “Aquesta pràctica s’ha convertit en un costum amb el pas dels anys”, assenyalen.

Felip VI rep el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Palau de la Zarzuela / EP

En aquest mateix comunicat expressen que si Feijóo no aconsegueix els suports necessaris per a ser investit dins la cambra baixa, el monarca continuarà la seva ronda de propostes. Aquest és el resultat previsible, ja que, com el mateix Feijóo ha detallat, només compta amb el suport de Vox, UPN i Coalició Canària, que sumen 172 diputats, a quatre vots dels necessaris per a la majoria absoluta, que està a 176 diputats.

Possibles noves eleccions

La carta magna determina que serà investit el candidat que aconsegueixi reunir tot el suport necessari i la confiança del Congrés de Diputats. Si cap presidenciable acaba assolint la majoria necessària, el monarca espanyol procediria a dissoldre la cambra baixa, constituïda fa poc menys d’una setmana, i convocar noves eleccions generals.