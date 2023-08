Armengol convoca la investidura de Feijóo para el 26 y 27 de septiembre

La presidenta de la Mesa del Congreso, Francina Armengol, ha convocado el debate de investidura para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo los días 26 y 27 de septiembre. De este modo, pues, el candidato de los populares todavía tiene un mes para intentar conseguir los apoyos que le faltan para obtener la mayoría en la cámara baja y convertirse en el nuevo presidente del gobierno español. Una vez celebrado el debate, la primera votación, donde Feijóo necesitaría mayoría absoluta, será el mismo 27 de septiembre, y la segunda, donde solo necesitaría mayoría simple, 48 horas después, el viernes 29 de septiembre. Tal como queda recogido en la ley electoral, con la primera votación el 27 de septiembre, unas hipotéticas nuevas elecciones tendrían lugar el 14 de enero.

La decisión de convocar el debate de investidura los días 26 y 27 de septiembre responde a dos cuestiones. Por un lado, a la necesidad que la repetición de unas supuestas nuevas elecciones no cayera en plenas vacaciones de Navidad y Fin de año. Por otro lado, Armengol también ha optado por este fin de semana y no hacerlo con urgencia la próxima semana para responder a las peticiones del PP. Los populares le han pedido más tiempo para poder «trabajar» con los grupos parlamentarios en busca de los cuatro votos que le falten, poniendo los ojos sobre los escaños del PNB, quien de momento no se ha mostrado proactivo en la hora de votar ‘sí’ a Feijóo teniendo en cuenta que la extrema derecha también forma parte de la ecuación. En este sentido, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, también ha querido dejar claro que no veía factible celebrar el debate de investidura la semana que viene, puesto que considera que «hace falta un mínimo de tiempo necesario por hablar» y concretar los apoyos.

Felipe VI recibe el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Palacio de la Zarzuela / EP

La reacción de los otros grupos parlamentarios

La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, ha criticado esta mañana la pretensión del PP de demorar el debate. Por Lois, los populares quieren hacer «perder el tiempo» a los ciudadanos con una «escenificación fracasada». Por su parte, desde el PSOE no temen el intento de Feijóo: «Si Feijóo quiere chocar por tercera vez con la realidad, está en su derecho», aseguraba ayer Pedro Sánchez después de reunirse con el monarca español.