Què passarà si Feijóo perd la investidura? Això diu la llei

Els últims dos mesos de la política espanyola han estat d’autèntic infart. Després de les insòlites eleccions celebrades en ple estiu, el 23 de juliol, ara el repte és investir un nou president. Aquest dimarts, el rei Felip VI, com és habitual, ha fet la seva proposta oficial per a una investidura després de reunir-se amb els diferents grups parlamentaris per conèixer les seves intencions de suport dins el Congrés. Ara, doncs, la investidura d’Alberto Núñez Feijóo ha quedat en mans de la cambra baixa. Ara bé, què passarà si el líder dels populars no aconsegueix el suport majoritari?

Segons queda estipulat en l’Article 99 de la Constitució espanyola, el rei fa la seva proposta de president del govern espanyol a la presidenta del Congrés, Francina Armengol. És llavors que la presidència de la Mesa porta a votació el candidat. En cas de no aconseguir els suports necessaris de primeres, “se sotmetrà la mateixa proposta a nova votació quaranta-vuit hores després de l’anterior, i la confiança s’entendrà atorgada si obtingués la majoria simple”. Si després de dos mesos cap dels candidats ha acabat aconseguint la confiança de la cambra, el rei estaria obligat per llei a dissoldre el Congrés i el Senat i convocar, una altra vegada, eleccions.

El nou Congrés ja s’ha constituït / ACN

Possibles eleccions per Nadal

En cas que el primer intent d’investidura no es fes la setmana que ve o el 21 de setembre i s’haguessin de repetir eleccions, les dates assenyalades per fer-ho serien molt poc bones per a la ciutadania. Tenint en compte que el rei està obligat a dissoldre les cambres dos mesos després de la primera votació, i que les eleccions s’han de celebrar entre el 54è dia i el 60è dia després de la convocatòria de les eleccions -l’endemà de dissoldre les corts-, en cas que es fes la setmana del 4 de setembre o de l’11 de setembre i ens veiéssim obligats a repetir comicis, aquests serien o el 24 de desembre o el 31 de desembre.

Així doncs, tal com queda recollit per l’Article 99 de la Constitució espanyola, si no s’intenta investir a Feijóo amb urgència la setmana que ve o s’espera, més o menys, un mes per intentar-ho, les eleccions s’haurien de repetir en plenes festivitats nadalenques.