Mor una nena de 8 anys en l’incendi d’un bungalou a Montblanc

La tragèdia ha tornat a consternar Catalunya. Una nena de vuit anys ha perdut la vida aquesta matinada en iniciar-se un incendi en un bungalou del càmping Montblanc Park, a Montblanc (Conca de Barberà). Els Bombers han rebut un avís quan faltaven cinc minuts per les cinc de la matinada alertant d’un incendi a l’interior del càmping. Tan bon punt rebre l’alerta, el cos de Bombers de la Generalitat s’han posat en marxa i s’han desplaçat fins al lloc de la ignició. Allà han trobat un incendi completament desenvolupat en un dels bungalous, amb molta càrrega de foc. La resta d’ocupants que estaven passant la nit al càmping ja s’estaven evacuant, però de primeres han trobat a faltar una menor.

Les operacions d’extinció de les flames han durat poc més d’una hora. Cap a les 6:16 hores han aconseguit extingit l’incendi i, en accedir a l’interior del bungalou calcinat, han trobat a la menor desapareguda sense vida. L’incendi ha cremat completament el bungalou, ha afectat parcialment un segon bungalou i també un turisme. Els Bombers de la Generalitat han activat cinc dotacions, tres de les quals bombes rurals pesants i dos vehicles lleugers de coordinació i comandament, i hi han treballat amb un total de 15 efectius.

Servei psicològic

Per fer front a la tragèdia que s’ha produït aquest matí, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha posat en marxa 3 dotacions, a més del suport psicològic per la família. Els Mossos d’Esquadra també han iniciat una investigació per determinar quines han estat les causes que han provocat l’incendi. Per altra banda, el Grup d’Emergències Mèdiques del cos de Bombers de la Generalitat (GEM) també han posat el seu servei d’ajuda psicològica per a tots aquells membres del cos que han format part de les tasques de rescat i extinció de les flames.