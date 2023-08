Armengol, sobre l’amnistia: “Tot s’ha de fer d’acord amb la llei”

La flamant presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha assegurat que, des de la Mesa, garantirà que tot el que es tramiti es faci “d’acord amb la llei, des de la correcció normativa estricta”, fent referència a la llei d’amnistia que està negociant l’independentisme amb el PSOE per a una possible investidura de Pedro Sánchez. Així ho ha declarat en una entrevista a ‘El Periódico’ preguntada per un dels punts de les negociacions posats sobre la taula per Esquerra Republicana.

Armengol, que fa menys d’una setmana que s’ha convertit en la nova presidenta de la cambra baixa, s’ha compromès a garantir “els drets dels diputats i dels grups parlamentaris”, així com “garantir debats rics, des del respecte i des del diàleg”. La socialista també ha entrat a valorar un dels conceptes que ha guanyat molta força les últimes setmanes: la desjudicialització. En aquest sentit, Armengol ha volgut deixar clar que, des de la seva visió, els conflictes territorials es defensen “des de la paraula, el diàleg i el consens, i no des de la judicialització”.

Francina Armengol, la nova presidenta del Congrés dels Diputats, durant el seu discurs a la sessió constitutiva de les Corts Generals / ACN

La investidura

La nova presidenta del Congrés ara s’enfronta al seu primer gran repte des que ha pres possessió del càrrec: investir un nou president espanyol. En aquest sentit, després de la ronda de consultes que va començar el rei Felip VI aquest dilluns i va concloure ahir, la proposta de candidat a la presidència espanyola del monarca és Alberto Núñez Feijóo. Aquesta ha estat la decisió que ha pres el rei després de reunir-se amb els grups parlamentaris, tot i que no tots, ja que ni Junts, ERC, EH Bildu ni el BNG van decidir trobar-se amb el monarca, assegurant que no tenien “res a dir-li” al rei. Així doncs, veient que aquestes formacions són possibles aliats de Sánchez que haguessin pogut canviar la decisió de la proposta del monarca, Armengol considera que Felip VI “no ha tingut problema” en recollir tota la informació necessària a la ronda de consultes a l’hora de fer la seva proposta.