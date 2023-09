Una col·laboradora d’Ustrell justifica per què va parlar en castellà a Catalunya Ràdio

Plataforma per la Llengua va denunciar que el nou presentador d’El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, ha incomplert el llibre d’estil de la CCMA permetent a la col·laboradora Gemma Calvet parlar castellà amb el catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Sevilla, Javier Pérez-Royo, que entén el català; ja que, tal com queda recollit en l’apartat lingüístic del document mare de la ràdio pública, “els col·laboradors han de fer servir el català amb els entrevistats sempre que els entenguin”. Aquest matí ha estat el torn de les explicacions d’Ustrell i Calvet, que ha al·legat que “sempre” s’ha dirigit en llengua castellana a l'”amic” Pérez-Royo.

Ustrell ha subratllat que va traslladar a Calvet que el catedràtic entenia el castellà, però que Calvet li va respondre que sempre s’havia dirigit a ell en castellà i que ho seguiria fent igual. “És amic meu i aleshores em resultava molt estrany impostar una posició que potser ara mirant enrere no hauria costat res enraonar en català perquè ell ho hagués entès, però no li hagués preguntat igual perquè som amics”, ha subratllat.

Gemma Calvet

Gemma Calvet ha assegurat que “he defensat, defenso i defensaré el català com a valor patrimonial cultural absolutament indissoluble d’una prioritat de l’ús a Catalunya” i ha destacat que “això ho faig en públic i en privat”, però ha reconegut que “és cert que ahir, amb aquesta anècdota i amb la immediatesa de la ràdio, pots generar situacions de polèmica”. “Dit això, defenso també la llibertat de cadascú de relacionar-se amb els seus amics amb la llengua que tria i en aquest cas crec que no vaig faltar en absolut al meu compromís amb la llengua catalana”, ha sentenciat.

Defensora del català a l’administració de justícia

També ha recordat que l’any 2014, quan era diputada d’Esquerra Republicana al Parlament, va formar part d’una delegació de la cambra catalana per demanar que es modifiqués la llei orgànica del poder judicial i altres normes adjacents per tal que la llengua catalana es convertís en un requisit imprescindible per a tots els actors que intervenen en l’àmbit de la justícia. “En aquell moment no hi va haver cobertura mediàtica“, ha lamentat.