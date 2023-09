Una colaboradora de Ustrell justifica por qué habló en castellano en Catalunya Ràdio

Plataforma por la Lengua denunció que el nuevo presentador de El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, ha incumplido el libro de estilo de la CCMA permitiendo a la colaboradora Gemma Calvet hablar castellano con el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez-Royo, que entiende el catalán; puesto que, tal como queda recogido en el apartado lingüístico del documento madre de la radio pública, “los colaboradores tienen que usar el catalán con los entrevistados siempre que los entiendan”. Esta mañana ha sido el turno de las explicaciones de Ustrell y Calvet, que ha alegado que «siempre» se ha dirigido en lengua castellana al «amigo» Pérez-Royo.

Ustrell ha subrayado que trasladó a Calvet que el catedrático entendía el castellano, pero que Calvet le respondió que siempre se había dirigido a él en castellano y que lo seguiría haciendo igual. «Es amigo mío y entonces me resultaba muy extraño impostar una posición que quizás ahora mirando atrás no habría costado nada conversar en catalán porque él lo hubiera entendido, pero no le hubiera preguntado igual porque somos amigos», ha subrayado.

Gemma Calvet

Gemma Calvet ha asegurado que «he defendido, defiendo y defenderé el catalán como valor patrimonial cultural absolutamente indisoluble de una prioridad del uso en Cataluña» y ha destacado que «esto lo hago en público y en privado», pero ha reconocido que «es cierto que ayer, con esta anécdota y con la inmediatez de la radio, puedes generar situaciones de polémica». «Dicho esto, defiendo también la libertad de cada cual de relacionarse con sus amigos con la lengua que elige y en este caso creo que no falté en absoluto a mi compromiso con la lengua catalana», ha sentenciado.

Defensora del catalán en la administración de justicia

También ha recordado que en 2014, cuando era diputada de Esquerra Republicana en el Parlamento, formó parte de una delegación de la cámara catalana para pedir que se modificara la ley orgánica del poder judicial y otras normas adyacentes para que la lengua catalana se convirtiera en un requisito imprescindible para todos los actores que intervienen en el ámbito de la justicia. «En aquel momento no hubo cobertura mediática«, ha lamentado.