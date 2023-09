VÍDEO | Turull celebra l’aniversari a Brussel·les a ritme de The Tyets

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha celebrat el seu 57è aniversari a Brussel·les, on el partit va celebrar una jornada de treball per coordinar les accions a dur a terme en el darrer tram de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, des de les diverses cambres parlamentàries on té representació, i el president a l’exili, Carles Puigdemont, va fixar en una conferència les condicions de la negociació per a la investidura.

Turull va bufar les espelmes durant un sopar amb els dirigents de Junts després de la conferència de Carles Puigdemont i la jornada de treball. Dirigents de la formació independentista van acabar la nit en un local de la capital de Bèlgica, on van ballar la cançó Coti x coti dels mataronins The Tyets, la sardana que s’ha convertit en un autèntic fenomen viral que ha trencat totes les barreres que algú s’hagués pogut arribar a imaginar mai.

El mateix Turull ha compartit imatges i vídeos de la celebració del seu aniversari a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter. “Encara a Brussel·les. Dia de gran intensitat ahir, i per acabar… arribar als 57. Infinites gràcies a Junts pel detall del pastís, i per tant i per tot! Ara a llevar-se ben aviat i a pencar“, ha escrit.

Tal com mostra el vídeo compartit pel mateix Turull, dirigents de Junts com la presidenta del Parlament, Anna Erra; la secretària segona del Parlament, Aurora Madaula; i els diputats al Parlament, Francesc Ten i Judith Toronjo; entre d’altres, van ballar amb el secretari general de la formació l’èxit de The Tyets.

Una “sardana” catalana que ja és Disc de Platí

La cançó de The Tyets ‘Coti x Coti’ va obtenir a inicis d’agost un dels màxims reconeixements musical i va rebre el seu primer Disc de Platí de la història. Els mataronins ho van celebrar el “hit estratosfèric” a les xarxes socials, però van avisar que tenen ganes de més i que volen que obtenir el doble Disc de Platí, un dels màxims reconeixements que pot arribar a rebre un artista.

De fet, la progressió que ha acompanyat el grup és tan positiva que no es pot descartar que ho aconsegueixin tard o d’hora, perquè ja van aconseguir el disc d’or el passat 13 de juny. La cançó ja ha aconseguit més de 13 milions de reproduccions a Spotify i més de 4 milions a YouTube.