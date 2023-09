Aragonès celebra coincidir amb Puigdemont i insta Junts a coordinar-se

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquesta tarda “coincidir” amb les condicions que ha expressat aquest mateix matí el president a l’exili, Carles Puigdemont, per negociar una possible investidura de Pedro Sánchez. És per això que insta a Junts a coordinar-se amb els republicans per agafar més força en aquestes converses amb el PSOE: “És rellevant i no puc fer altra cosa que mostrar la satisfacció, subratllar la coincidència i subratllar una obvietat: que si coincidim i, a més, ens coordinem tindrem més força”, sentencia Aragonès en una compareixença per premsa després de reunir-se amb el cap del govern d’Andorra, Xavier Espot.

Aragonès ha volgut reivindicar la seva “aposta per la negociació política” per resoldre el conflicte català amb l’estat espanyol que, com ha tornat a emfatitzar, ha de passar per una amnistia i un referèndum d’autodeterminació. “Quan s’ha d’aconseguir? El més aviat possible. De què dependrà? De la nostra força”, complementa, amb un to esperançador. Amb aquest objectiu entre cella i cella, el president de la Generalitat estira la mà a Junts per unir-se i “multiplicar els seus efectes”. Un discurs molt similar al que ha mantingut aquest mateix matí la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, qui ha expressat que des de l’executiu català comparteixen “gairebé plenament” la meta de Puigdemont: “Coincideixen de ple amb els exposats pel president Aragonès des del primer dia”, comentava.

El cap del govern d’Andorra, Xavier Espot, encaixa la mà al president de la Generalitat, Pere Aragonès / ACN

Les línies marcades per Puigdemont

Puigdemont ha fixat aquest matí l’amnistia com a una condició “prèvia” per començar a negociar un “acord històric” amb l’Estat i ha exigit “l’abandonament complet i permanent de la via judicial contra l’independentisme”. Més enllà això, però, el president a l’exili també ha estat molt categòric amb la importància d’acordar un referèndum per parlar d’investidura. Si els socialistes opten per no escoltar les peticions de l’independentisme, el taulell de la legislatura continuaria encallat i es podrien repetir eleccions. Des de la Moncloa han expressat que abordaran aquestes negociacions amb Junts amb “coherència, transparència i democràcia” i, sempre, dins el marc legal de la Constitució espanyola.