Andorra demanarà coneixements mínims de català per viure-hi

Andorra ha fet un pas més per protegir la llengua catalana al seu territori, on es registren dades d’ús millors que a Catalunya, però que preocupen el govern. El govern andorrà ha anunciat que demanarà coneixements mínims de català a totes les persones que vulguin obtenir o renovar els permisos de residència al país. Segons ha avançat el Diari d’Andorra, aquest requisit estarà fixat en la nova llei de la llengua oficial en la qual treballa el govern del Principat i que entrarà en vigor l’any que ve, el 2024. El govern andorrà organitzarà cursos de 30 hores que permetran als nous residents acreditar coneixements bàsics de català un cop superats. La norma contempla que les persones que ja tenen un nivell A2 o superior de català no hauran de fer aquests cursos.

L’objectiu d’aquest requisit és garantir que tots els residents puguin expressar-se mínimament en la llengua oficial del país en el qual viuen. El govern andorrà, a més, aprofitarà per aplicar aquesta normativa en el moment en què 3.000 persones hauran de renovar els permisos de residència. Actualment, la nova llei de la llengua oficial andorrana l’estan treballant els ministeris de Cultura, Educació i Interior, ja que un article modificarà la llei d’Immigració per tal d’afegir-hi aquest nou requisit per als permisos de residència. Els treballadors temporers quedaran al marge d’aquesta nova llei, però el govern andorrà estudia com incentivar-los a aprendre català.

Xavier Espot, cap del govern d’Andorra / SFGA – JAViladot

Cada cop s’utilitza més el castellà al comerç i la restauració

El govern ha pres aquesta decisió després que hagi notat que cada cop hi ha més llocs on la primera atenció es fa en castellà en comptes d’en català, principalment al sector del comerç i la restauració. Per això, l’executiu liderat per Xavier Espot buscarà la col·laboració de la Unió Hotelera d’Andorra, la Cambra de Comerç i la Confederació Empresarial Andorrana.