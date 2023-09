El Govern comparteix “plenament” les condicions fixades per Puigdemont

El Govern comparteix “plenament” les condicions que ha fixat el president a l’exili, Carles Puigdemont, -“legitimitat” de l’independentisme, amnistia i garanties per negociar- per intentar assolir “un acord històric” amb el PSOE i Sumar per facilitar la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. “Amb l’amnistia no n’hi ha prou perquè Sánchez pugui repetir”, ha reblat.

La portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja, ha reconegut en la roda de premsa posterior del Consell Executiu d’aquest dimarts que han seguit la compareixença i ha celebrat que Junts per Catalunya “es decanti per la via de la negociació” que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, segons ha dit, ha defensat des de “l’inici de la legislatura”.

Plaja ha insistit en aquest sentit que el Govern defensa ja fa dos anys que aquesta és “la via més efectiva per avançar cap a la fi de la repressió i la solució del conflicte”. “Havent escoltat amb atenció el president compartim plenament els objectius exposats i creiem que ara hi ha una oportunitat d’or perquè l’independentisme uneixi forces i forcem el govern espanyol cap a l’amnistia i cap al dret a l’autodeterminació”, ha sentenciat.

També ha recalcat que els objectius de Puigdemont “coincideixen de ple” i són “gairebé idèntics” amb els que té Pere Aragonès, són “objectius compartits”. Tot i això, Patrícia Plaja ha evitat pronunciar-se sobre l’estratègia escollida per Junts per Catalunya de cobrar per avançat els acords, que ja va posar en pràctica en la negociació amb els socialistes espanyols per a la Mesa del Congrés. “Crec que en cap cas em correspon entrar-hi en el detall”, ha assenyalat.

Insta el PSOE a moure fitxa

La portaveu de l’Executiu ha instat el PSOE i Pedro Sánchez a “perdre la por i moure fitxa” davant les condicions que està posant sobre la taula l’independentisme: “Els partits independentistes posaran unes condicions sobre la taula i ell ha de decidir si els vol. Haurà de ser prou valent per acceptar aquestes condicions, negociar-les i decidir si vol tornar a ser investit pel govern espanyol”.