Xavier Sardà serà un dels col·laboradors del nou TardeAR, el programa que ha preparat Ana Rosa Quintana per a les tardes de Telecinco ara que han cancel·lat Sálvame. Ella serà l’encarregada de presentar una aposta arriscada, la de traslladar un magazín amb el seu segell a una franja que no ocupava des de feia dues dècades. En la presentació d’aquest espai davant dels mitjans de comunicació, han explicat els primers detalls del programa i han tret a la llum els noms dels professionals que hi treballaran.

Entre les novetats, com dèiem, destaca el retorn de Xavier Sardà a Mediaset després de deu anys allunyat. Després d’una etapa a TVE amb un programa propi, donarà la seva opinió dins de la gran plantilla que ha presentat Ana Rosa. Entre els seus companys, una altra catalana: la model Judit Mascó. I els més coneguts? Alaska i Mario, Vicky Martín Berrocal i el seu ex, Manuel Díaz El Cordobés, Cristina Cifuentes, Cristina Tárrega o la presentadora Laura Madrueño entre molts altres.

Ana Rosa Quintana presenta el seu nou programa | Telecinco

Quines seccions tindrà TardeAR, el nou programa d’Ana Rosa Quintana a Telecinco?

El primer que han volgut confirmar és l’horari. El programa s’emetrà de les 17 a les 20 hores cada tarda de dilluns a divendres. La data d’estrena serà el 18 de setembre, una mica més tard que la seva competència encara que això no sembla importar-li. I com defineixen aquesta estrena? Com un “infoshow revolucionari” que “acompanyarà i entretindrà” els teleespectadors “amb harmonia, bon rotllo i diversió“.

Pel que fa a les seccions que incorporarà aquest TardeAR, destaquen el monòleg editorial que mantindrà Ana Rosa com ja feia en el seu programa dels matins. Aquí, diuen que parlarà sobre el tema del dia amb un to “divertit, provocador i sense pèls a la llengua”.

A més a més, avancen que comptaran amb famosos nacionals i internacionals als qui entrevistaran en un racó especial del plató. Com a novetat, que hauran de respondre preguntes que extrauran d’una llista de 100 preguntes que han elaborat intel·lectuals, filòsofs, escriptors i reputats periodistes.

Tots els detalls de com serà TardeAR | Telecinco

El plató, que comptarà amb públic, tindrà quatre sets polivalents. Diuen que la tecnologia serà important i que estrenaran una secció anomenada La cara de la veritat que pot donar molt de joc. Per què? En posar a prova els protagonistes de l’actualitat mentre un expert en llenguatge no verbal els analitza per esbrinar si diuen la veritat o estan mentint.