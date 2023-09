Felipe González carrega contra el PSOE per negociar amb Junts

L’expresident del govern espanyol Felipe González, cada cop més conservador, ha carregat aquest dimarts contra el seu propi partit, el PSOE, per negociar amb Junts per Catalunya una llei d’amnistia que faci possible la investidura de Pedro Sánchez. Coincidint amb la conferència del president a l’exili, Carles Puigdemont, Felipe González ha dit a Onda Cero que pactar amb Junts és una “erosió del pacte constitucional”. “En la Constitució no té cabuda ni l’amnistia ni l’autodeterminació”, ha insistit.

González considera que l’amnistia seria una “condemna a l’ordenament jurídic” que acabaria per donar la raó “als que s’han aixecat”, és a dir, als independentistes. “No m’agrada el projecte d’aquesta majoria progressista”, ha assegurat, tot i que ja havia quedat clar amb les declaracions anteriors. L’expresident espanyol considera que el pacte amb Junts per a investir Sánchez “no ens porta a cap solució, només a la supervivència del dia a dia”.

Els expresidents del govern espanyol, José María Aznar i Felipe González / Europa Press (EP)

Esclata contra Yolanda Díaz: “Com si Puigdemont fos el rei Mides”

A més, Felipe González s’ha mostrat molt crític amb la vicepresidenta segona del govern espanyol en funcions, Yolanda Díaz, que aquest dilluns es va reunir amb Puigdemont a Brussel·les. “Com si fos el rei Mides!”, ha dit molt indignat amb la líder de Sumar. Considera que és una “facilitadora” dels objectius de Puigdemont. “Si hi ha una amnistia l’Estat admetrà que hi va haver un sistema repressor que va culpar injustament els independentistes”, ha avisat. Creu que seria un reconeixement que durant la “desconnexió del 6 i 7 de setembre” hi va haver un “règim repressor”, que a més ara “es desqualifica”.

González ha apostat per fer veure als independentistes que Espanya és “un Estat nació” un pas necessari abans de “poder ser una nació de nacions”.