Intent de boicot a la inauguració d’una exposició sobre Catalunya a Brussel·les

Aquest dimarts a la tarda s’ha celebrat l’acte d’inauguració de l’exposició que porta per nom “La contribució de Catalunya al progrés polític d’Europa” i que ha despertat molta polèmica després que les reclamacions de Ciutadans portessin el Parlament Europeu a retirar una fotografia sobre l’1-O. Segons ha relatat el corresponsal de TV3 a Brussel·les Joan Raventós, l’acte d’aquesta tarda s’ha pogut celebrar amb total normalitat tot i l’intent de boicot d’alguns eurodiputats. De fet, un grup de membres de Vox encapçalats per l’eurodiputat Hermann Tertsch s’han aplegat davant l’acte amb l’objectiu d’escridassar al president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín, però sense massa èxit. Uns crits de “colpistes” que s’han esvaït ràpidament amb la inauguració de l’exposició.

La petita polèmica que s’ha originat entorn aquesta exposició ha estat la retirada de la fotografia on es veu una urna del primer d’octubre sota la voluntat de Ciutadans. Concretament, s’han queixat cinc eurodiputats encarregats de supervisar els afers que afecten els eurodiputats i aquests van decidir impedir que la imatge sigui part de l’exposició que es presenta aquest vespre. Denunciaven que al dossier de l’exposició no quedava clar que hi hauria una imatge de l’1-O, i creuen que permetre que s’exposés seria “avalar el referèndum inconstitucional organitzat a Catalunya l’any 2017”. Sota aquesta premissa desesperada, els del partit taronja que cada vegada tenen menys repercussió a Espanya han aconseguit que el Parlament Europeu els faci cas.

La imatge que Ciutadans ha fet retirar

La reacció de Comín

Per la seva banda, Comín ha lamentat que el Parlament Europeu hagi “caigut en la trampa de l’autoritarisme” per la retirada de la fotografia. Considera que és una “paradoxa” que un parlament “obligui a retirar una foto d’una urna”. “És una decisió impròpia d’un parlament democràtic”, etziba. Qui s’ha pres la decisió del PE d’una manera més irònica ha estat Puigdemont, qui ha agraït “l’esforç gratuït per a la promoció” i ha aprofitat per reivindicar l’organització i convocatòria de l’1-O per part del seu govern.