El nou curs revifa el conflicte amb els sindicats: “Serà un any de mobilitzacions”

El curs comença i també es reprèn el conflicte dels sindicats amb la conselleria. El fet que el Departament d’Educació hagi passat de mans de Josep Gonzalez Cambray a Anna Simó no ha refredat els ànims i els sindicats que havien convocat una vaga per al primer dia de curs, aquest dimecres 6 de setembre, la mantindran fins a arribar a un acord que els satisfaci. Un acord que la consellera supedita als pressupostos del 2024, com els ha reiterat en la reunió de la mesa sectorial celebrada aquest dimarts a la tarda que tampoc no ha servit per arribar a un pacte. De fet, els tres sindicats convocants de la vaga s’han aixecat de la mesa a mitja reunió en considerar que la conselleria “no els oferia res nou”. Així, el conflicte amenaça d’allargar-se en el temps i els sindicats pronostiquen noves vagues i mobilitzacions, tot i que per ara només han anunciat la vaga del primer dia de curs.

Simó recorda l’increment de recursos i que aquest serà “el curs amb més docents de la història

La resposta de Simó a les crítiques i demandes sindicals és recordar que està sotmesa a les limitacions que li imposen un pressupost que s’ha trobat fet i remarcar que, tot i així, aquest serà el curs “amb més docents” de la història malgrat que hi ha 20.000 alumnes menys a primària i infantil. També assenyala que s’han destinat “297 docents més per a l’escola inclusiva, amb 25 milions més de pressupost que el curs passat, 145 per a necessitats d’escolarització i 698 més per l’FP”. Tot i insistir que ella és la primera interessada a revertir les retallades i que lluitarà perquè els pressupostos del 2024 ho permetin, manté que la “retallada més gran” ja s’ha revertit amb l’ampliació de la plantilla docent.

Els arguments dels sindicats de mestres i professors

“La vaga es manté perquè no hi ha hagut moviments per part de la conselleria per arribar a un acord i les negociacions es van aturar pel canvi de conseller”, explica Iolanda Segura, portaveu nacional del sindicat majoritari, USTEC, en declaracions a El Món. Des de la convocatòria de la vaga, al maig, no hi ha hagut canvis “suficients” per desconvocar-la i la mesa sectorial d’aquest dimarts 5 de setembre no ha servit per a desbloquejar el conflicte perquè la consellera no ha ofert “res nou”. “No la desconvocarem perquè Simó no té voluntat d’arribar a cap acord, apunta.

La reunió de la consellera d’Educació, Anna Simó, amb els sindicats, el dia abans de l’inici del curs 2023-2024 / ACN

L’objectiu, aturar “el desballestament del sistema educatiu”

A banda d’USTEC, CGT i La Intersindical també han convocat una vaga per començar el curs. De fet, els tres sindicats van tallar aquest dilluns la Via Augusta en una acció de protesta davant del Departament d’Educació. El responsable d’Acció Sindical de La Intersindical, Marc Martorell, assegura que aquesta vaga serà “el tret de sortida a un any de mobilitzacions” si la conselleria no s’avé a “aturar el desballestament del sistema públic d’educació” en les pròximes setmanes. Aquestes mobilitzacions començaran, en cas que no s’arribi a un acord, durant el primer trimestre i s’estendran al llarg del curs. “Les línies vermelles són la defensa del català com a pedra angular de la construcció de la identitat nacional des de l’escola, la protecció dels drets laborals i la millora de la qualitat educativa”, defensa.

“La mateixa Simó ha dit que les polítiques educatives no canviaran, i per això mantenim la vaga, però la nostra porta està sempre oberta”, afegeix Martorell. Es pregunta per què la resta de sindicats no faran vaga el primer dia de curs “si no ha canviat res més enllà de canviar Cambray per Simó”.

Un “suïcidi” d’USTEC i La Intersindical

La resposta a aquesta pregunta la té Jesús Martín, coordinador d’FP de la UGT, que considera un “suïcidi” dels sindicats convocar la vaga el primer dia de curs. “No secundem la convocatòria de vaga perquè volem dialogar amb Simó i donar temps als canvis, però cada organització té les seves estratègies”, apunta. La UGT continua a l’espera de veure si hi ha vertadera voluntat política per arribar a un pacte i considera que la conselleria ha d’establir clarament les prioritats per aquest curs i fer canvis en la gestió per abordar totes les necessitats del sistema. “Simó ha de demostrar que té un tarannà diferent del de Cambray, perquè no es tracta de canviar polítics sinó polítiques d’ensenyament”, afegeix.

Martín considera que la vaga no serà exitosa perquè s’ha convocat “en un mal moment”. “La gent, per responsabilitat, està pensant en l’inici de curs i no en fer vaga”, assegura. Precisament, USTEC coincideix amb aquesta previsió i no espera una gran mobilització el pròxim 6 de setembre. “Som realistes i sabem que és un dia complicat, no serà una vaga com les de l’any passat o l’anterior”, assegura la portaveu del sindicat. Segura és conscient que el seguiment no serà gaire gran, però manté que és una data simbòlica per demostrar el descontentament de la comunitat educativa.

Una data simbòlica per mostrar la disconformitat

“La vam voler situar el dia 6 de setembre per un simbolisme, perquè és justament una data d’inici no consensuada per la comunitat educativa i una decisió unilateral del departament”, explica. Afegeix que el que persegueixen és “enviar un missatge de disconformitat” amb la manera com pren les decisions la conselleria i “reclamar la reversió de les retallades i altres qüestions de política educativa”. “Seguirem en la línia de lluita i mobilització”, adverteix.