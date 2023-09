El nuevo curso reaviva el conflicto con los sindicatos: “Será un año de movilizaciones»

El curso empieza y también se retoma el conflicto de los sindicatos con la consejería. El hecho que el Departamento de Educación haya pasado de manos de Josep Gonzalez Cambray a Anna Simó no ha enfriado los ánimos y los sindicatos que habían convocado una huelga para el primer día de curso, este miércoles 6 de septiembre, la mantendrán hasta llegar a un acuerdo que les satisfaga. Un acuerdo que la consejera supedita en los presupuestos del 2024, como les ha reiterado en la reunión de la mesa sectorial celebrada este martes por la tarde que tampoco ha servido para llegar a un pacto. De hecho, los tres sindicatos convocantes de la huelga se han levantado de la mesa a media reunión al considerar que la consejería «no los ofrecía nada nuevo». Así, el conflicto amenaza de alargarse en el tiempo y los sindicatos pronostican nuevas huelgas y movilizaciones, a pesar de que por ahora solo han anunciado la huelga del primer día de curso.

Simó recuerda el incremento de recursos y que este será «el curso con más docentes de la historia»

La respuesta de Simó a las críticas y demandas sindicales es recordar que está sometida a las limitaciones que le imponen un presupuesto que se ha encontrado hecho y remarcar que, aun así, este será el curso “con más docentes” de la historia a pesar de que hay 20.000 alumnos menos a primaria e infantil. También señala que se han destinado «297 docentes más para el escuela inclusiva, con 25 millones más de presupuesto que el curso pasado, 145 para necesidades de escolarización y 698 más por la FP”. A pesar de insistir que ella es la primera interesada a revertir los recortes y que luchará porque los presupuestos del 2024 lo permitan, mantiene que el “recorte más grande” ya se ha revertido con la ampliación de la plantilla docente.

Los argumentos de los sindicatos de maestros y profesores

“La huelga se mantiene porque no ha habido movimientos por parte de la consejería para llegar a un acuerdo y las negociaciones se pararon por el cambio de consejero”, explica Iolanda Segura, portavoz nacional del sindicato mayoritario, USTEC, en declaraciones a El Món. Desde la convocatoria de la huelga, en mayo, no ha habido cambios “suficientes” para desconvocarla y la mesa sectorial de este martes 5 de septiembre no ha servido para desbloquear el conflicto porque la consejera no ha ofrecido «nada nuevo». “No la desconvocaremos porque Simó no tiene voluntad de llegar a ningún acuerdo, apunta.

La reunión de la consejera de Educación, Anna Simó, con los sindicatos, el día antes del inicio del curso 2023-2024 / ACN

El objetivo, parar “el desguace del sistema educativo”

Además de USTEC, CGT y La Intersindical también han convocado una huelga para empezar el curso. De hecho, los tres sindicatos cortaron este lunes la Vía Augusta en una acción de protesta ante el Departamento de Educación. El responsable de Acción Sindical de La Intersindical, Marc Martorell, asegura que esta huelga será “el pistoletazo de salida en un año de movilizaciones” si la consejería no se aviene a “parar el desguace del sistema público de educación” en las próximas semanas. Estas movilizaciones empezarán, en caso de que no se llegue a un acuerdo, durante el primer trimestre y se extenderán a lo largo del curso. “Las líneas rojas son la defensa del catalán como piedra angular de la construcción de la identidad nacional desde la escuela, la protección de los derechos laborales y la mejora de la calidad educativa”, defensa.

“La misma Simó ha dicho que las políticas educativas no cambiarán, y por eso mantenemos la huelga, pero nuestra puerta está siempre abierta”, añade Martorell. Se pregunta por qué el resto de sindicatos no harán huelga el primer día de curso “si no ha cambiado nada más allá de cambiar Cambray por Simó”.

Un “suicidio” de USTEC y La Intersindical

La respuesta a esta pregunta la tiene Jesús Martín, coordinador de FP de la UGT, que considera un “suicidio” de los sindicatos convocar la huelga el primer día de curso. “No secundamos la convocatoria de huelga porque queremos dialogar con Simó y dar tiempo a los cambios, pero cada organización tiene sus estrategias”, apunta. La UGT continúa a la espera de ver si hay verdadera voluntad política para llegar a un pacto y considera que la consejería tiene que establecer claramente las prioridades por este curso y hacer cambios en la gestión para abordar todas las necesidades del sistema. “Simó tiene que demostrar que tiene un talante diferente al de Cambray, porque no se trata de cambiar políticos, sino políticas de enseñanza”, añade.

Martín considera que la huelga no será exitosa porque se ha convocado “en un mal momento”. “La gente, por responsabilidad, está pensando en el inicio de curso y no en hacer huelga”, asegura. Precisamente, USTEC coincide con esta previsión y no espera una gran movilización el próximo 6 de septiembre. “Somos realistas y sabemos que es un día complicado, no será una huelga como las del año pasado o el anterior”, asegura la portavoz del sindicato. Segura es consciente que el seguimiento no será muy grande, pero mantiene que es una fecha simbólica para demostrar el descontento de la comunidad educativa.

Una fecha simbólica para mostrar la disconformidad

“La quisimos situar el día 6 de septiembre por un simbolismo, porque es justamente una fecha de inicio no consensuada por la comunidad educativa y una decisión unilateral del departamento”, explica. Añade que el que persiguen es “enviar un mensaje de disconformidad” con la manera como toma las decisiones la consejería y “reclamar la reversión de los recortes y otras cuestiones de política educativa”. “Seguiremos en la línea de lucha y movilización”, advierte.