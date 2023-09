Els sindicats d’educació abandonen la primera reunió del curs amb Simó

Falten vint-i-quatre hores perquè comenci oficialment el nou curs escolar. Un inici marcat per un context turbulent d’una vaga convocada pels Sindicats d’Educació amb l’objectiu de collar el Departament. De fet, aquest mateix dimarts, abans que s’obrin les portes de les escoles, s’han reunit els diversos sindicats amb la consellera, Anna Simó, amb l’objectiu d’intentar mitigar el conflicte. Una reunió, però, que no ha tingut el desenllaç esperat. USTEC-STEs (IAC) i CGT han abandonat a mitges la primera mesa sectorial d’Educació del curs 2023-2024 per denunciar la falta de “compromisos” de la conselleria.

Segons han explicat els sindicats després d’abandonar la mesa sectorial, durant la reunió, Simó ha relatat les novetats del curs exposades aquest dilluns de manera “genèrica” i no ha entrat en cap de les demandes dels docents: “No ha dit res nou”, denuncia la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, als periodistes que esperaven que acabés la trobada. Així doncs, davant la falta d’entesa entre les dues parts, els sindicats mantenen la vaga convocada per al primer dia lectiu. Entre les reclamacions de les entitats sindicals exigeixen el reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament, l’equiparació salarial per al professorat de l’FP, i la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys.

La consellera d’Educació, Anna Simó, i alguns representants dels principals sindicats educatius de Catalunya, aquest dimarts a la primera mesa sectorial d’Educació del curs 2023-2024 / ACN

Nomenaments a contrarellotge

Des d’USTEC i CCOO, dos dels principals sindicats actius del sector, també han volgut denunciar aquest dimarts al matí que el Departament d’Educació encara està nomenant docents a només 24 hores de començar el curs 2023-2024. En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), els sindicats han assegurat que la conselleria s’havia compromès a avançar en aquests procediments perquè els alumnes arrenquessin el curs amb els seus tutors i professors assignats, però que no ha complert i el procés s’ha dilatat en el temps. Aquest dilluns, de fet, encara s’estaven fent nomenaments, a només dos dies de l’inici del curs, amb les consegüents complicacions per preparar les classes en un període tan curt de temps.