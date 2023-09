Alaska, acomiadada de TVE: ella mateixa anuncia que l’han fet fora

Alaska ha estat la presentadora de Cine de Barrio aquesta última temporada, un fitxatge que va sorprendre molt en el seu moment perquè aquest programa no era gens del seu estil. TVE ha decidit apartar-la de l’espai i l’ha acomiadat de manera fulminant, una notícia que no s’ha filtrat ben bé així a la premsa en un principi. S’ha publicat que havia estat ella qui havia decidit marxar perquè, a partir de la setmana vinent, engegarà una nova aventura al nou programa que tindrà Ana Rosa Quintana a Telecinco cada tarda de dilluns a divendres. Doncs no, és la cadena qui l’ha fet fora i ho ha confirmat ella mateixa en un post d’Instagram: “Llegeixo aquests titulars i em sento obligada a aclarir la informació”.

La cantant deixa clar que “en cap moment” ha estat decisió seva deixar Cine de barrio: “No he abandonat, no he deixat, no me n’he anat ni he canviat el programa per altres projectes”, etziba de manera taxativa. Fins ara ha compaginat la feina en aquest espai amb d’altres, així que haver fitxat per Telecinco no té res a veure amb aquesta decisió: “Mai no hauria deixat de presentar Cine de barrio voluntàriament. La gent que em coneix sap que, per a mi, aquest programa és vocació més enllà de la professió. M’entristeix moltíssim no continuar formant part d’aquest projecte”.

Alaska reconeix que TVE l’ha fet fora i accepta la decisió amb elegància

L’han fet fora i Alaska ho reconeix clarament: “Entenc que a les cadenes es prenen les decisions que es consideren adequades a cada moment. Així ho interpreto i em sento feliç de saber que Cine de barrio no desapareix, sinó que comença una nova etapa”. L’artista ha agraït la confiança que van dipositar en ella i ha insistit en què ha estat “molt feliç” al programa. Ella va ser la substituta de Concha Velasco el 2020 i ara serà Inés Ballester qui agafi el timó que ella deixa lliure, una decisió que Alaska aplaudeix: “Ja ha format part d’aquesta proposta, així que és garantia”.

Alaska, en una de les emissions de Cine de barrio | TVE

Alaska no es queda sense feina amb aquest acomiadament, per això. Com dèiem, ha fitxat per TardeAR i serà col·laboradora d’aquest nou programa d’Ana Rosa Quintana. A més a més, també la veurem a Antena 3 com a investigadora de la nova temporada de Mask Singer.