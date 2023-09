Alaska, despedida de TVE: ella misma anuncia que le han echado

Alaska ha sido la presentadora de Cine de Barrio estas últimas temporadas, un fichaje que sorprendió mucho en su momento porque este programa no era nada de su estilo. TVE ha decidido apartarla del espacio y le ha despedido de manera fulminante, una noticia que no se ha filtrado de esta manera a la prensa en un principio. Se ha publicado que había sido ella quien había decidido irse porque, a partir de la semana próxima, pondrá en marcha una nueva aventura en el nuevo programa que tendrá Ana Rosa Quintana en Telecinco cada tarde de lunes a viernes. Pues no, es la cadena quien le ha echado y lo ha confirmado ella misma en un post de Instagram: «Leo estos titulares y me siento obligada a aclarar la información».

La cantante deja claro que «en ningún momento» ha sido decisión suya dejar Cine de barrio : «No he abandonado, no he dejado, no me he ido ni he cambiado el programa por otros proyectos», espeta de manera tajante. Hasta ahora ha compaginado el trabajo en este espacio con otros, así que haber fichado por Telecinco no tiene nada que ver con esta decisión: «Nunca habría dejado de presentar Cine de barrio voluntariamente. La gente que me conoce sabe que, para mí, este programa es vocación más allá de la profesión. Me entristece muchísimo no continuar formando parte de este proyecto».

Alaska reconoce que TVE le ha echado y acepta la decisión con elegancia

Le han echado y Alaska lo reconoce claramente: «Entiendo que en las cadenas se toman las decisiones que se consideran adecuadas en cada momento. Así lo interpreto y me siento feliz de saber que Cine de barrio no desaparece, sino que empieza una nueva etapa». La artista ha agradecido la confianza que depositaron en ella y ha insistido que ha sido «muy feliz» en el programa. Ella fue la sustituta de Concha Velasco en 2020 y ahora será Inés Ballester quien coja el timón que ella deja libre, una decisión que Alaska aplaude: «Ya ha formado parte de esta propuesta, así que es garantía».

Alaska, en una de las emisiones de Cine de barrio | TVE