La fuga d’estrelles de Telecinco s’accentua. La cadena pública està perdent algunes de les seves cares més conegudes i aquesta no és un bon senyal, tenint en compte la caiguda d’audiència que han experimentat els darrers mesos. Des que anunciessin que cancel·larien Sálvame, són molts els col·laboradors que han decidit abandonar el vaixell i marxar a la competència.

La principal beneficiada d’aquest malestar a la cadena és, precisament, l’altra privada: Antena 3. No fa més que anunciar un fitxatge robat a Telecinco rere un altre i la llista comença a ser llarga. L’última incorporació se l’esperaven pocs, tenint en compte que ens referim a Gema López. Ella era una de les periodistes millor informades del programa del cor de Mediaset, un actiu amb contactes que també han perdut.

S’acaba de confirmar que Gema López torna a la cadena de televisió que la va fer famosa, quan va començar a treballar a ¿Dónde estás corazón?. Ara, fitxa per Espejo Público i no com a una tertuliana més; sinó com a copresentadora de la seva nova versió. Ha canviat les tardes per la franja matutina, en la qual s’estrenarà el pròxim dilluns.

Gema López també abandona Telecinco | Antena 3

Què farà Gema López a Espejo Público?

La seva tasca serà presentar una secció sobre premsa rosa, la qual creu que tindrà audiència: “Prepara’t, Susanna Griso, perquè la farem grossa“, li ha dit avui mateix a la seva nova companya. La presentadora barcelonina s’ha mostrat molt contenta d’haver-la pogut incorporar a l’equip: “Ha estat un fitxatge difícil, eh? Fa temps que lluitem per tenir-la amb nosaltres. Puc aportar proves d’això”.

Al plató d’Antena 3, Gema López es retrobarà amb altres companys de Telecinco que també han passat a la competència com ella. Ens referim a Laura Fa, Alonso Caparrós, l’exdirector de Sálvame Alberto Díaz, Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo i Cruz Morcillo d’El programa de Ana Rosa.