Sandra Barneda, imatge del pitjor Telecinco amb menys audiència

Telecinco mai no havia fet una audiència tan desastrosa. La cancel·lació de Sálvame no ha estat una bona idea, tenint en compte que els números no són gens bons des que retiressin l’icònic programa del cor de la graella. L’han canviat temporalment per Así es la vida, un magazín de tardes presentat per Sandra Barneda en què repassen l’actualitat, els successos i les notícies més importants de la premsa del cor. L’estil és fresc, sí, però és molt diferent al que estaven acostumats els teleespectadors i, de moment, no compren aquesta idea.

Ara bé, no tots els mals números que estan fent són per culpa d’aquest espai ni molt menys, ja que cap de les ofertes que tenen actualment interessa gaire. Estan perdent contra els rivals a pràcticament totes les franges i aquesta no és una bona notícia. Aquest mes de juny, La 1 ha fet més audiència que ells i això feia molt de temps que no passava. La cadena està patint i la reformulació haurà de ser important en la pròxima temporada si realment volen sortir d’aquest pou. Cap dels programes que han estrenat recentment estan agradant i la situació comença a preocupar.

Aquest és el motiu que explica que estiguin corrents tant a voler estrenar Gran Hermano VIP, una edició nova que esperen que capti l’atenció dels més nostàlgics d’aquest format. Durant molt de temps, aquest va ser el reality amb més audiència de la cadena. Després d’uns anys sense emetre’l per culpa de la condemna contra ells per l’abús sexual que va cometre’s a dins de la casa, ara hi tornen i són pocs els famosos que estan acceptant l’oferta.

Sandra Barneda també treballarà a Gran Hermano VIP

Telecinco acaba d’anunciar que Sandra Barneda també tindrà un petit paper en aquest espai, que estarà presentat oficialment per Marta Flich: “Jo he de dir que no suporto la falsedat i vinc aquí per demostrar que soc autèntica”. D’aquesta manera confirmen la tendència que s’estava demostrant darrerament, que la presentadora catalana és la seva nova estrella.

Jorge Javier Vázquez continua de baixa mèdica, així que l’han escollit a ella com la seva principal aposta. La volen posar a tot arreu en considerar que ara mateix és el seu principal actiu i això l’ha convertit en la seva cara visible, tal com ha analitzat Bluper.

Sandra Barneda és l’estrella del pitjor Telecinco

🛑 NUEVA PROMO #GHVIP8 | GH VIP 8 lanza otra nueva promo esta vez con ¿ SANDRA BARNEDA ? pic.twitter.com/QD4zX8GegG — Hades TV (@ComentHadesTV) August 7, 2023

Lligada a Mediaset des del 2008, és ara quan ha de fer l’impossible per ajudar la cadena a millorar unes xifres que mai no havien estat a tanta distància dels rivals. Antena 3 s’està aprofitant d’aquesta sagnia, però de ben segur que estan movent cel i terra per buscar noves idees i projecte nous que tornin a fer equilibrar la balança.