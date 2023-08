Sandra Barneda, imagen del peor Telecinco con menos audiencia

Telecinco nunca había hecho una audiencia tan desastrosa. La cancelación de Sálvame no ha sido una buena idea, teniendo en cuenta que los números no son nada buenos desde que retiraran el icónico programa del corazón de la parrilla. Lo han cambiado temporalmente por Así es la vida , un magacín de tardes presentado por Sandra Barneda en el que repasan la actualidad, los sucesos y las noticias más importantes de la prensa rosa. El estilo es fresco, sí, pero es muy diferente al que estaban acostumbrados los telespectadores y, de momento, no compran esta idea.

Ahora bien, no todos los malos números que están haciendo son por culpa de este espacio ni mucho menos, ya que ninguna de las ofertas que tienen actualmente interesa mucho. Están perdiendo contra los rivales en prácticamente todas las franjas y esta no es una buena noticia. Este mes de junio, La 1 ha hecho más audiencia que ellos y esto hacía mucho tiempo que no pasaba. La cadena está sufriendo y la reformulación tendrá que ser importante en la próxima temporada si realmente quieren salir de este pozo. Ninguno de los programas que han estrenado recientemente están gustando y la situación empieza a preocupar.

Este es el motivo que explica que estén corriendo tanto a querer estrenar Gran Hermano VIP , una edición nueva que esperan que capte la atención de los más nostálgicos de este formato. Durante mucho de tiempo, este fue el reality con más audiencia de la cadena. Después de unos años sin emitirlo por culpa de la condena contra ellos por el abuso sexual que se cometió adentro de la casa, ahora vuelven y son pocos los famosos que están aceptando la oferta.

Sandra Barneda también trabajará en Gran Hermano VIP

Telecinco acaba de anunciar que Sandra Barneda también tendrá un pequeño papel en este espacio, que estará presentado oficialmente por Marta Flich: «Yo tengo que decir que no soporto la falsedad y vengo aquí para demostrar que soy auténtica». De este modo confirman la tendencia que se estaba demostrando últimamente, que la presentadora catalana es su nueva estrella.

Jorge Javier Vázquez continúa de baja médica, así que le han escogido a ella como su principal apuesta. La quieren poner en todas partes al considerar que ahora mismo es su principal activo y esto lo ha convertido en su cara visible, tal como ha analizado Bluper .

Sandra Barneda es la estrella del peor Telecinco

🛑 NUEVA PROMO #GHVIP8 | GH VIP 8 lanza otra nueva promo esta vez con ¿ SANDRA BARNEDA ? pic.twitter.com/QD4zX8GegG — Hades TV (@ComentHadesTV) August 7, 2023

Ligada a Mediaset desde 2008, es ahora cuando tiene que hacer lo imposible para ayudar a la cadena a mejorar unas cifras que nunca habían estado a tanta distancia de los rivales. Antena 3 se está aprovechando de esta sangría, pero de buen seguro que están moviendo cielo y tierra para buscar nuevas ideas y proyecto nuevos que vuelvan a hacer equilibrar la balanza.