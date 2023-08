Sandra Barneda ha mostrado su cara más sensible en el último programa de Así es la vida , una faceta a la que no tiene acostumbrados los telespectadores. La presentadora barcelonesa se ha emocionado y, con lágrimas en los ojos, ha agradecido el testimonio de un par de hombres que han conseguido que se rompiera en directo.

Los protagonistas de la historia que han querido explicar eran Alberto y su abuelo Manolo. El joven quería ser emprendedor y abrió una hamburguesería en València, pero el negocio no funcionaba. Desesperado, hizo un llamamiento a través de Twitter con un mensaje llamativo que gustó y le ayudó a poder continuar: «He abierto un negocio de comer a domicilio en Valencia, pero no entran pedidos. Juro que la comida está buenísima. Si pides y me pones en observaciones que vienes de Twitter, te regalo un entrante». Después de más de 5 millones de visualizaciones, parece que el experimento gustó.

Uno de sus inversores era su abuelo, Manolo, a quien han invitado a unirse a la videollamada para que hiciera una sorpresa a su nieto. El chico se ha emocionado mucho cuando lo ha escuchado alabar su valentía a la hora de haber montado un negocio: «Es muy emprendedor, buena persona y trabajador. Yo le daré todo lo que pueda». La escena ha estado realmente bonita y Sandra Barneda no ha podido evitar emocionarse.

Sandra Barneda, muy emocionada con el testimonio de un abuelo y su nieto

« Yo , qué bonito. Estás en una nube de buena energía y de mucho amor que estás recibiendo», decía Sandra Barneda. Cuando realmente se ha echado a llorar, sin embargo, ha estado cuando el joven ha recordado a su abuela muerta: «La echo de menos y sé que ella estaría aquí». Ha sido en este momento cuando, realmente, Sandra se echaba a llorar con los ojos rojos después de toda una entrevista emotiva: «Ay… las historias como la tuya nos alegran el día y hace que nos demos cuenta de que es bonito producir programas de televisión en los que se explican estas noticias. Es posible y si lo intentas y crees en la magia, la magia a veces pasa»

Sandra Barneda ha llorado en directo | Telecinco

Una escena emotiva que demuestra que la televisión, de vez en cuando, también da buenas noticias.