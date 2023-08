Sandra Barneda ha mostrat la seva cara més sensible en l’últim programa d’Así es la vida, una faceta a la qual no té acostumats els teleespectadors. La presentadora barcelonina s’ha emocionat i, amb llàgrimes als ulls, ha agraït el testimoni d’un parell d’homes que han aconseguit que es trenqués en directe.

Els protagonistes de la història que han volgut explicar eren Alberto i el seu avi Manolo. El jove volia ser emprenedor i va obrir una hamburgueseria a València, però el negoci no funcionava. Desesperat, va fer una crida a través de Twitter amb un missatge cridaner que va agradar i el va ajudar a poder continuar: “He obert un negoci de menjar a domicili a València, però no entren comandes. Juro que el menjar està boníssim. Si demanes i em poses en observacions que vens de Twitter, et regalo un entrant”. Després de més de 5 milions de visualitzacions, sembla que l’experiment va agradar.

Un dels seus inversors era l’avi, Manolo, a qui han convidat a unir-se a la videotrucada per tal que fes una sorpresa al seu net. El noi s’ha emocionat molt quan l’ha sentit alabar la seva valentia a l’hora d’haver muntat un negoci: “És molt emprenedor, bona persona i treballador. Jo li donaré tot el que pugui”. L’escena ha estat realment maca i Sandra Barneda no ha pogut evitar emocionar-se.

Sandra Barneda, molt emocionada amb el testimoni d’un avi i el seu net

“Jo, que maco. Estàs en un núvol de bona energia i de molt amor que estàs rebent”, deia Sandra Barneda. Quan realment s’ha posat a plorar, però, ha estat quan el jove ha recordat l’àvia morta: “La trobo a faltar i sé que ella estaria aquí”. Ha estat en aquest moment quan, realment, Sandra es posava a plorar amb els ulls vermells després de tota una entrevista emotiva: “Ai… les històries com la teva ens alegren el dia i fa que ens adonem que és maco produir programes de televisió en què expliquen aquestes notícies. És possible i si ho intentes i creus en la màgia, la màgia a vegades passa”

Sandra Barneda ha plorat en directe | Telecinco

Una escena emotiva que demostra que la televisió, de tant en tant, també dona bones notícies.