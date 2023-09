La nueva ‘pareja’ de la viuda Cati marca la vuelta de la serie de las tardes de TV3

La serie de TV3 Com si fos ahir ha vuelto esta semana por las tardes de la cadena de televisión pública catalana después de la parada de agosto, a pesar de que se emite algo más tarde que otros años a causa de la reestructuración de la parrilla. Aun así, la producción, que ha entrado en su séptima temporada, continúa con buenas cifras de audiencia, de entre el 18,9% de cuota de pantalla y el 14,4% en los primeros cuatro días, de lunes a jueves. La expectativa por la reanudación de esta ficción ya veterana sobre los amigos reencontrados años después de acabar los estudios en el instituto Reina Sibil·la era alta, después del final dramático de la temporada pasada, que acabó con la muerte accidental e inesperada de Quim (Jordi Rico), que causó un gran impacto en los seguidores del Comsi .

El mismo actor explicó, en una entrevista a El Món , que él había pedido dejar la serie para dedicarse a otros proyectos, pero la gran incógnita era que pasaría con el papel de su mujer, Cati (Olalla Moreno). La actriz, también en una entrevista a este diario, garantizó que su personaje continuaría muy presente. Y ciertamente la primera semana de la nueva temporada no ha decepcionado en este sentido, porque los guionistas han encontrado una vía para mantener la vis cómica de la familia Muñoz de Com si fos ahir . Por un lado, el hijo de Quim, el Marco (Marco H. Medina), continúa con sus ocurrencias, y ha arrastrado al ingenuo Valeri a una peculiar expedición artística que ha consistido en entrar ilegalmente en la casa de un rico y descolgarle los cuadros, dejarlos por el suelo y sustituirlos por pósteres en las paredes, como acción denuncia. No hace falta decir que el resultado ha estado a punto de resultar desastroso.

Un loro y Cati para arrancar la séptima temporada de la serie de TV3

Pero la madre de Marc no se ha quedado corta. Todos los amigos de la pandilla de Quim han decidido empezar a invitar a Cati a comidas y otros encuentros para ayudarla en el proceso de duelo, pero la encuentran extrañamente serena y conformada con la muerte de su marido. Pero las muecas y la preocupación real ha empezado cuando han descubierto cómo está llenando el vacío afectivo: con un loro.

Cati, viuda de Quim, hablando con su loro Guapo, en la reanudación de la serie de TV3 ‘Com si fos ahir’, después de las vacaciones.

El animal formaba parte de la decoración de una de las fiestas que organiza hasta que una de las asistentes, animalista convencida, exigió la retirada de los bichos. Ella se llevó el loro y dos reptiles a casa mientras esperaba que los recogieran, pero se encaprichó del loro y se lo quedó. Y en pocos días desarrolla una relación con Guapo –lo bautiza con este nombre de gusto dudoso–, al cual da manzana y huevo duro cuando se porta bien y lo riñe y lo castiga, como si fuera un niño, cuando hace alguna trastada. El día que decide llevarse el loro al Flora a una comida con las chicas de la pandilla, el encuentro se acaba como el rosario de la aurora, porque Gemma (Àurea Márquez) no se muerde la lengua.

La peligrosa nueva clienta de Salva

La otra mujer que está tomando protagonismo en el arranque de la nueva temporada es Sofía (Sílvia Marty), una nueva clienta de Salva (Ernest Villegas), que lo contrata como abogado audaz para intentar ganar una batalla contra una cadena de hospitales que hace responsable de la parálisis cerebral de su hija. Marta (Sílvia Bel) enseguida empieza a mirárla con desconfianza, a pesar de que hace un esfuerzo para disimular, puesto que está totalmente enamorada de Salva y no lo quiere perder. Pero es cuestión de tiempo que esta situación estalle. Y el triángulo da un matiz nuevo e inesperado al personaje de Marta que puede traer una de las tramas más eficaces de la temporada.