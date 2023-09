Nuria Marín presentará el nuevo programa de citas de TV3

TV3 ha resuelto el misterio y ha anunciado que Nuria Marín será la presentadora de su programa de citas nuevo. La cadena pública quiere atraer a públicos diferentes y creen que esta será una buena manera de hacerlo, ya que es un estilo que funciona a la competencia y que puede ofrecer algo diferente a los telespectadores aburridos de ver siempre lo mismo en la cadena pública catalana.

Se llamará Love cost y será un dating show catalán para encontrar pareja. No será el típico programa en el que una pareja cena mientras se van haciendo preguntas sobre su vida, por eso. Han explicado que añadirán un toque de misterio al mezclar personas que realmente quieren encontrar el amor y otras que están allí por dinero. El objetivo del concursante será, de hecho, averiguar quién es quién entre las cuatro personas que intentarán ligar con él o ella.

En el video promocional, TV3 ha hecho protagonista a quien será su presentadora. Todavía no hay fecha de estreno, pero ya se sabe que será Nuria Marín quien estará al frente: «Hola, hoy empiezo a grabar un programa de citas y me están dejando como toca para poder hablar de amor. Ponme guapa y cuqui, ¿eh? Pero también mala, ¿sabes? El programa va de amor, pero también de traición y de dinero. Venga, animaos y apuntaos al casting… ¡que esto promete! Ponme superguapa, ¿eh? Mínimo como Beyoncé o la Rosalía, también me vale», dice divertida mientras se la ve en maquillaje. El casting estará abierto hasta finales de mes, por lo que han dicho.

¿Quién es Nuria Marín? Presentadora en Telecinco y nacida en Vielha

La periodista de Vielha nunca había hecho nada en TV3, ya que ha estado ligada a Mediaset desde que es famosa. La conocimos como conductora de Cazamariposas y, posteriormente, como tertuliana de Sálvame y presentadora sustituta de Socialité . Siempre ligada a la prensa rosa, últimamente ha gritado todavía más la atención gracias a los videos que comparte a TikTok e Instagram en los que comenta las noticias de la prensa del corazón con su particular toque y humor. Eso sí, la semana pasada pisó un plató de la cadena catalana porque el Està Passant de Toni Soler le ha contratado y, a partir de ahora, tendrá una sección en su programa.

Nuria Marín, fichaje sorpresa del ‘Està Passant’ | TV3

Nuria Marín ha aterrizado con fuerza en TV3 y parece que ha llegado para quedarse. Ella es una de las máximas exponentes del periodismo del corazón en Telecinco y ahora aprovecharán esta experiencia para ver si este tipo de contenido gusta o no a los telespectadores de la cadena.