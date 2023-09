TV3 buscarà el millor estilista d’ungles de Catalunya en un concurs nou

Des de TV3 estan disposats a rejovenir-se i buscar públics nous. Aquest és l’objectiu que persegueixen en l’aprovació de dos programes nous que no són gens del seu estil. El primer? Un programa de cites en què una persona soltera haurà de tenir quatre trobades i descobrir quin dels pretendents vol enamorar-se de debò i quin està infiltrat per endur-se el premi.

L’endemà mateix de fer aquest anunci, acaben de confirmar en un comunicat que crearan un talent show nou en què buscaran “el millor estilista d’ungles de Catalunya“. L’anomenaran Èpic nails i l’emetran a través de la plataforma de 3Cat a partir de l’any vinent. De moment el que han fet és obrir la crida a tothom que vulgui apuntar-se al càsting i demostrar el seu talent com a manicurista. Com a curiositat, cal destacar que aquest format nou també estarà produït per Minoria Absoluta (creadors del dating show i del Polònia o l’Està passant).

Expliquen que escolliran vuit concursants que competiran per convertir-se en el millor estilista d’ungles. Tots ells seran estilistes amateurs i semiprofessionals, gent amb un do per a pintar les ungles que poden endur-se un premi valorat en 15.000 € que està pensat per ajudar-los a impulsar la seva carrera professional en aquest sector.

Una de les fotos promocionals del nou programa de TV3

El Joan d’Eufòria formarà part del jurat de l’Epic Nails

En un principi, està pensat que emetin sis capítols de 25 minuts cadascun. Cada episodi tindrà una prova principal, un repte estilístic que acabarà amb l’eliminació del pitjor concursant. A cada episodi se n’eliminarà un, fins que a la gran final arribin tres finalistes. Han afegit que en aquest últim programa hi haurà una sorpresa, la incorporació al jurat d’una parella d’influencers.

I qui escollirà quines ungles són millors? El jurat estarà format per dues persones expertes en la temàtica. La primera és Debora Figueras, un referent en el món del Nail Art que ha arribat a treballar amb Rosalía. Molts pensaran en Joan Liaño, concursant de la primera edició d’Eufòria que treballa com a manicurista. Doncs sí, ell formarà part d’aquesta parella d’experts que analitzaran el resultat.

El Joan d’Eufòria serà jurat d’Èpic Nails | TV3

Una incorporació als continguts de 3Cat que pot sorprendre, però que també pot obtenir un bon resultat.