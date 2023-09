Elionor de Borbó continua amb la nova vida de cadet a l’acadèmia militar de Saragossa. La filla de Felip VI i Letícia s’hauria integrat d’allò més bé, pel que diuen fonts de dins. Socialité, el programa de Telecinco, ha pogut parlar amb un dels seus companys i sembla que ells no estan tan contents amb aquesta incorporació… sobretot, perquè l’arribada de la princesa espanyola ha comportat canvis en les normes de comportament.

La primera modificació l’han patit la resta de militars de primer any: “Ens han prohibit fer servir el telèfon mòbil a dins de l’acadèmia perquè som els qui més coincidim amb Elionor. Al menjador no podem fer servir el telèfon perquè estan intentant que no es filtrin fotografies d’ella. Només el podem fer servir a les habitacions”, lamenta un dels companys que revela que han sortit perjudicats en aquest sentit des que ella ha ingressat.

Les cadets de primer curs no poden fer fotografies a Elionor | Telecinco

Elionor, contenta amb un grup d’amigues de l’acadèmia militar

Ella, en canvi, estaria d’allò més contenta: “Elionor s’ha adaptat molt bé a la vida a l’acadèmia, té un grupet d’amigues de les quals no se separa. Es relaciona amb tots els companys i té dues amigues que són cadets del seu curs. Sempre va acompanyada d’aquestes dues noies de primer curs que ha conegut aquí dins. Han fet un bon grup, sempre que poden dinen juntes i surten a prendre alguna cosa a la zona universitària de Saragossa”.

Sobre aquestes sortides també s’ha filtrat informació, ja que el propietari d’un bar ha parlat amb la premsa per revelar que la princesa va acudir amb els amics de l’acadèmia per berenar-sopar en el seu local: “Elionor era una més del grup, va venir amb alguns companys de l’acadèmia i tots van tenir un comportament excel·lent. Anava acompanyada de dos policies secrets que posa la Casa Reial. Van estar-se una hora a dins i van berenar abans de tornar a les obligacions de l’acadèmia. Tots van compartir hamburgueses, pizzes, entrepans, ous estrellats… Van pagar 170 € entre tots”.

La princesa espanyola ha fet un grup d’amigues | Telecinco

Elionor passarà tres anys com a militar en pràctiques, una formació que el pare vol que tingui perquè serà important en la seva hipotètica arribada al tron en un futur. La premsa espanyola està entusiasmada amb aquesta nova faceta de la princesa, a qui ja anomenen la cadet Borbó amb orgull i moltes floretes.