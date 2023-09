Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó podrien haver arribat, finalment, a un acord. Gairebé dos anys després d’anunciar la separació, les múltiples reunions dels seus advocats han arribat a bon port. La setmana passada se’ls va veure saludar-se cordialment amb dos petons en coincidir en el partit d’handbol d’un dels fills; un gest que demostrava que la tensió entre ells havia desaparegut ni que sigui mínimament. Doncs bé, ara s’ha sabut que darrere d’aquesta calma hi ha la signatura d’unes clàusules de divorci que els ha costat molt d’acordar.

El problema principal consistia en la insistència d’Iñaki Urdangarin per obtenir més i més diners d’aquesta separació. Ell és el culpable del divorci, per això, ja que va ser ell l’infidel a qui van enxampar de la mà d’una altra dona quan encara estaven casats. No obstant això, considera que serà el gran perjudicat del final d’aquest matrimoni perquè es quedarà sense l’estabilitat econòmica i els privilegis que li comportava estar unit a la filla de Joan Carles de Borbó. Creu que, com a pare dels nets de l’emèrit, es mereix mantenir més o menys l’alt nivell de vida que tenia per poder oferir-los una situació similar als fills quan tingui la seva custòdia.

Cristina, que no és ximple, veuria que el seu ex vol aprofitar-se de la situació i, per això, estaria posant tants impediments a no donar-li el que volia. S’ha filtrat a la premsa que ell volia una assignació mensual de per vida, a més a més d’una indemnització milionària a canvi de no publicar un llibre amb tot el que sap sobre la família reial i els negocis tèrbols del seu antic sogre.

Aquest dia van anunciar el seu compromís Cristina i Iñaki | Europa Press

Iñaki Urdangarin volia ser propietari de dues de les cases de la família reial

No content amb això, també voldria que li traspassessin un parell de propietats: la casa de Bidart i també la de Baqueira Beret. Cristina no ha acceptat aquesta última part i s’ha negat en rotund a què ell sigui el propietari d’aquestes cases. El cierre digital treu a la llum què hauria acceptat, en canvi: “Iñaki Urdangarin rebrà 25.000 € mensuals tot el que li quedi de vida”. L’encarregada de fer-li aquest traspàs no serà la infanta espanyola, però, sinó el seu pare. Pel que fa a la indemnització a canvi del seu silenci, han acordat que seran dos milions d’euros.

El periodista Juan Luis Galiacho afegeix més informació al respecte: “S’han aconseguit finalitzar tots els detalls i, en els pròxims dies, se signarà el divorci. No sabrem la data exacta perquè se signarà fora d’Espanya, a Suïssa. Aquests diners no seran espanyols i tampoc no entraran a Espanya, així que no ens n’assabentarem. L’inventari està tancat, han donat el vistiplau i la signatura del divorci arribarà aviat. Iñaki ja ha cobrat un milió d’euros com a indemnització i ha començat a cobrar ja els 25.000 € mensuals en concepte de pensió compensatòria”.

Iñaki Urdangarin es farà d’or gràcies a la pensió compensatòria | Europa Press

Iñaki Urdangarin va trair Cristina de Borbó i la seva imatge va empitjorar encara més, però aquest engany ha acabat sent molt fructífer per a ell. Ha estat un parell d’anys a presó per corrupte, sí, però ara gaudirà de la bona vida gràcies als diners amb què el sogre vol que tanqui la boca.