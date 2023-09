Iñaki Urdangarin, millonario gracias al divorcio con Cristina de Borbón

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón podrían haber llegado, finalmente, a un acuerdo. Casi dos años después de anunciar la separación, las múltiples reuniones de sus abogados han llegado a buen puerto. La semana pasada los vio saludarse cordialmente con dos besos al coincidir en el partido de balonmano de uno de los hijos; un gesto que demostraba que la tensión entre ellos había desaparecido ni que sea mínimamente. Pues bien, ahora se ha sabido que detrás de esta calma hay la firma de unas cláusulas de divorcio que les ha costado mucho acordar.

El problema principal consistía en la insistencia de Iñaki Urdangarin para obtener más y más dinero de esta separación. Él es el culpable del divorcio, por eso, ya que fue él el infiel a quien pillaron de la mano de otra mujer cuando todavía estaban casados. Sin embargo, considera que será el gran perjudicado del final de este matrimonio porque se quedará sin la estabilidad económica y los privilegios que le comportaba estar unido a la hija de Juan Carlos de Borbón. Cree que, como padre de los nietos del emérito, se merece mantener más o menos el alto nivel de vida que tenía para poder ofrecerles una situación similar a sus hijos cuando tenga su custodia.

Cristina, que no es tonta, vería que su ex quiere aprovecharse de la situación y, por eso, estaría poniendo tantos impedimentos a no darle lo que quería. Se ha filtrado a la prensa que él quería una asignación mensual de por vida, además de una indemnización millonaria a cambio de no publicar un libro con todo lo que sabe sobre la familia real y los negocios turbios de su antiguo suegro.

Este día anunciaron su compromiso Cristina e Iñaki | Europa Press

Iñaki Urdangarin quería ser propietario de dos de las casas de la familia real

No contento con esto, también querría que le traspasaran un par de propiedades: la casa de Bidart y también la de Baqueira Beret. Cristina no ha aceptado esta última parte y se ha negado en rotundo a que él sea el propietario de estas casas. El cierre digital saca a la luz que habría aceptado, en cambio: «Iñaki Urdangarin recibirá 25.000 € mensuales todo lo que le quede de vida». La encargada de hacerle este traspaso no será la infanta española, pero, sino su padre. En cuanto a la indemnización a cambio de su silencio, han acordado que serán dos millones de euros.

El periodista Juan Luis Galiacho añade más información al respeto: «Se han conseguido finalizar todos los detalles y, en los próximos días, se firmará el divorcio. No sabremos la fecha exacta porque se firmará fuera de España, en Suiza. Este dinero no serán españoles y tampoco entrarán en España, así que no nos enteraremos. El inventario está cerrado, han dado el visto bueno y la firma del divorcio llegará pronto. Iñaki ya ha cobrado un millón de euros como indemnización y ha empezado a cobrar ya los 25.000 € mensuales en concepto de pensión compensatoria».

Iñaki Urdangarin se hará de oro gracias a la pensión compensatoria | Europa Press

Iñaki Urdangarin traicionó a Cristina de Borbón y su imagen empeoró todavía más, pero este engaño ha acabado siendo muy fructífero para él. Ha sido un par de años en la cárcel por corrupto, sí, pero ahora disfrutará de la buena vida gracias al dinero con el que el suegro quiere que cierre la boca.