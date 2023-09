Declaraciones bomba de la actriz a quien relacionan con Albert Rivera

Albert Rivera ha sido fotografiado con dos mujeres diferentes en su primer verano como soltero. La ruptura con Malú le ha dado alas para soltarse y se le ha visto disfrutar durante las vacaciones en Ibiza, isla en la que los periodistas lo captaron mientras una actriz catalana le lamía la oreja. Aysha Daraaui se ha pronunciado sobre estas imágenes y ha dejado claro que entre ellos no hay nada serio: «Dicen que lo que pasa en Ibiza, se queda en Ibiza… pues esta es mi respuesta».

La intérprete quería que el periodista de Europa Press dejara de interrogarla sobre el tema y ha insistido en que no le gusta hablar de su vida privada. Sin embargo, ha acabado cediendo ante la presión y ha aportado algo más de información al respeto: «Ha sido un buen verano y he podido descansar. Yo siempre estoy contenta, pero no acostumbro a hablar de mi vida. Me gusta el amor y me gusta la gente que me trata con amor. Estoy acostumbrada al hecho que me hagan fotografías, no me incomoda verme en fotos… Me lo he pasado muy bien en Ibiza».

Aysha Daraaui revela si es amiga o nòvia de Albert Rivera

La nueva novia de Albert Rivera le come la oreja al agua | Lecturas

«Con Albert somos amigos, formamos parte de un grupo de amigos que nos lo pasamos bien en Ibiza y en otros lugares. Yo siempre disfruto de todo, de la vida y de todo. Yo no tengo televisión y no sé qué dicen de nosotros. No sabía que era una de las chicas más buscadas, la verdad. Soy una persona muy divertida y amorosa. Me gusta hacer las cosas con amor. No quiero decirte ningún adjetivo para él, de verdad, solo quiero hablar de mi vida profesional», ha añadido.

«Mi corazón siempre está palpitando y caliente. Es muy imprudente que me preguntes si estoy soltera o no», ha soltado contenta y divertida. Poco después de que se publicaran estas fotos de ellos al agua, se supo que Albert Rivera había empezado una relación con otra chica. Es esta otra con quien habría querido centrarse en unas vacaciones que tuvo que interrumpir por la muerte repentina de su padre, un momento duro y de cambios para el expolítico de Ciudadanos.