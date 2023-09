Declaracions bomba de l’actriu catalana a qui relacionen amb Albert Rivera

Albert Rivera ha estat fotografiat amb dues dones diferents en el seu primer estiu com a solter. La ruptura amb Malú li ha donat ales per deixar-se anar i se l’ha vist gaudir durant les vacances a Eivissa, illa en què els periodistes el van captar mentre una actriu catalana li llepava l’orella. Aysha Daraaui s’ha pronunciat sobre aquestes imatges i ha deixat clar que entre ells no hi ha res seriós: “Diuen que allò que passa a Eivissa, es queda a Eivissa… doncs aquesta és la meva resposta”.

La intèrpret volia que el periodista d’Europa Press deixés d’interrogar-la sobre el tema i ha insistit en què no li agrada parlar de la seva vida privada. No obstant això, ha acabat cedint davant de la pressió i ha aportat una mica més d’informació al respecte: “Ha estat un bon estiu i he pogut descansar. Jo sempre estic contenta, però no acostumo a parlar de la meva vida. M’agrada l’amor i m’agrada la gent que em tracta amb amor. Estic acostumada al fet que em facin fotografies, no m’incomoda veure’m en fotos… M’ho he passat molt bé a Eivissa”.

La nova nòvia d’Albert Rivera li menja l’orella a l’aigua | Lecturas

Aysha Daraaui revela si és amiga o nòvia d’Albert Rivera

“Amb l’Albert som amics, formem part d’un grup d’amics que ens ho passem bé a Eivissa i a altres llocs. Jo sempre gaudeixo de tot, de la vida i de tot. Jo no tinc televisió i no sé què diuen de nosaltres. No sabia que era una de les noies més buscades, la veritat. Soc una persona molt divertida i amorosa. M’agrada fer les coses amb amor i amb descripció. No vull dir-te cap adjectiu per a ell, de debò, només vull parlar de la meva vida professional”, ha afegit.

“El meu cor sempre està palpitant i calent. És molt imprudent que em preguntis si estic soltera o no”, ha deixat anar contenta i divertida. Poc després que es publiquessin aquestes fotos d’ells a l’aigua, va saber-se que Albert Rivera havia començat una relació amb una altra noia. És aquesta altra amb qui hauria volgut centrar-se en unes vacances que va haver d’interrompre per la mort sobtada del seu pare, un moment dur i de canvis per a l’expolític de Ciutadans.