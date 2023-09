Bárbara Rey, nueva colaboradora de Jorge Javier después de meses vetada

Bárbara Rey ha vuelto a Telecinco después de ser vetada durante unos meses, una prohibición a aparecer por allí que han levantado por sorpresa. Jorge Javier Vázquez quería que ella fuera la primera entrevistada de su programa nuevo, Cuentos chinos , y no solo esto; sino que también le ha ofrecido un puesto como colaboradora.

Como era de esperar, lo que más interesaba sobre esta conversación era que volviera a hablar sobre su aventura sentimental con Juan Carlos de Borbón. La vedette formó parte de su lista de amantes durante unos cuantos años y ha denunciado, más de una vez, que el CNI le ha investigado y que movieron hilos para evitar que pudiera trabajar y dar detalles de la aventura. Dicen que llegó a chantajear al emérito con unas presuntas cintas que demostrarían esta infidelidad, de hecho.

Jorge Javier ha explotado tenerla en plató y ha conseguido una buena entrevista que aporta un poco de esperanza a su programa, condenado por muchos al fracaso en su primer día. ¿Y qué ha dicho Bárbara Rey en esta ocasión? Más de lo mismo, sin embargo, aunque se ha mostrado sincera y no ha dudado al responder a todas las preguntas sobre el antiguo monarca español: «Creo que habría sido muy bueno para él que hubiéramos continuado teniendo una buena relación. Quiero dejar claro, que a mí esta relación me ha costado dinero porque he estado muchísimos años sin trabajar y yo era una persona que trabajaba muchísimo. No creo que él tuviera la culpa directamente, pero sí la gente de su alrededor».

La reina Sofía sabía que Juan Carlos de Borbón le era infiel con Bárbara Rey

Era conocido por todo el mundo que Juan Carlos y Bárbara mantenían una aventura y ella asegura que, incluso Sofía de Grecia lo sabía: «Un día coincidimos en la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos. Ella se me acercó y me preguntó…», decía sin querer acabar la frase. Ante la insistencia del presentador, continuaba: «Me preguntó por mi vida familiar». La vedette cree que la emérita ha soportado demasiadas cosas: «Ha sido muy buena reina y quizás ha aguantado tanto por el futuro de su hijo. De todos modos, creo que es una mujer muy inteligente que ha sabido vivir con las aventuras de su marido gracias a su preparación para reinar».

Sobre Juan Carlos de Borbón, ha añadido que es cierto lo que mucha gente cree: «Sí, es un hombre que se quiere y se gusta«. Ella dice haberse hecho republicana con el paso de los años y no duda al criticar la actitud que está manteniendo Felipe VI hacia su padre, ya que cree que tendría que pensar más en la relación familiar y no tanto en la corona: «Creo que Juan Carlos tendría que volver y que tendría que continuar reinando si no fuera tan mayor porque él tiene una valentía que otros no tienen».

El momento más tenso de la entrevista ha llegado un poco después, cuando Bárbara Rey ha querido poner distancia con Carlos Sobera cuando han coincidido y ha dejado claro que le daba dos besos «porque ella quería» en una clara referencia -con mofa incluida- al caso Rubiales. Jorge Javier Vázquez no se ha callado y le ha recriminado que mostrara esta actitud en público ante una sociedad que está avanzando: «O evolucionas con la sociedad o te quedas con la caspa «.

El estreno de Cuentos chinos no convenció a la audiencia y Jorge Javier es consciente de ello

El estreno de este nuevo formato, muy irreverente y gamberro en comparación al resto de oferta, no convenció en absoluto. Las cifras de audiencia del primer día siempre acostumbran a ser muy buenas, pero en este caso se han tenido que conformar con un 9% de share que los hace quedar en ridículo ante el 19% de El Hormiguero .

El presentador sabe que no es un buen augurio y ha optado por mofarse él mismo para intentar cambiar la situación. En primer lugar, escribía un tuit en el que lamentaba que hubieran faltado «centenares de miles» de telespectadores. Y ya en la segunda emisión, soltaba un par de indirectas sobre el tema: «Madre mía, después de todo esto de ayer es un milagro haber llegado al segundo programa. Cuando llegué a casa, le dije a mi ex que no sabía de qué iba el programa«.

Muchos criticaron que habían ido pasando de sección en sección demasiado rápido y él mismo reconoció en directo que también le había dado esta sensación. En el segundo día, de hecho, el ritmo fue otro totalmente diferente y la audiencia agradeció que les hubieran hecho caso en este sentido.