Bigote Arrocet amenaça de publicar els “secrets” de María Teresa Campos

Edmundo Bigote Arrocet ha estat l’última parella sentimental de María Teresa Campos. El xilè i la periodista van estar junts durant sis anys i van acabar de males maneres, fins al punt que el van acusar d’haver trencat amb ella a través d’un missatge de Whatsapp. Arran de la mort de la Campos, molts mitjans de comunicació van voler posar-se en contacte amb ell per donar-li l’oportunitat d’acomiadar-se públicament.

En les primeres paraules que va concedir sobre el tema, l’humorista deia que l’havia estimat molt. Ara bé, va aprofitar per carregar contra les filles de María Teresa en un moment dolent per a elles. Poc després d’això, ell mateix ha escrit una carta a 20 Minutos en què recorda alguns dels moments que ha viscut amb ella.

Edmundo Bigote Arrocet parla de María Teresa Campos després de la seva mort

“Vull desfogar el meu cor amb desimboltura i poder expressar les coses més maques i destacables que vaig ateserar durant els cinc anys i set mesos que vaig viure amb Teresita, el seu nom vertader. Amb ella vaig compartir amor, viatges, dinars, secrets i confessions mútues”, engega. Diu que vol destacar, en aquest escrit, “l’amor a la feina, la intel·ligència, la facilitat de paraula i el caràcter fort que tenia María Teresa de vegades”.

La part més estranya venia tot just després: “Vull destacar la seva capacitat de moure’s en les arts de les falsedats de certs éssers humans. Els seus secrets i confessions els conec jo en tota la seva magnitud, ja que a la nostra edat no estàvem per explicar-nos mentides”, diu en el que sembla una amenaça. Està disposat a treure a la llum tot el que sap sobre ella?

Edmundo Arrocet es pronuncia sobre la mort de María Teresa | Antena 3

Després fa autocrítica i reconeix que ella va tractar millor la seva família xilena en comparació al tracte que va tenir Bigote amb les filles de la periodista. I per acabar, continua amb una frase amb la qual intenta tornar a defensar-se: “Guardaré els records macos de la morita fins al dia que em vaig acomiadar d’ella, que no va ser a través d’un Whatsapp com molts diuen”.

És més que probable que Edmundo aprofiti la pèrdua de la seva ex per reaparèixer a la televisió espanyola i parlar al respecte. De moment, es queda content amb deixar anar que ell sap moltes coses i que el que fa la resta de persones del seu voltant és mentir.