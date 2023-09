Primers detalls del testament de María Teresa Campos i una trucada sorpresa

Terelu Campos ha quedat òrfena amb la mort de la seva mare, María Teresa Campos. La icònica presentadora ha perdut la vida als 82 anys després d’uns mesos malalta i unes quantes malalties greus en el seu historial. Ara, una setmana després, la filla gran s’acomiada d’ella en un dels articles més difícils de la seva vida. L’escriu a Lecturas, la revista en què treballa i que ha escollit per sincerar-se al respecte.

La també periodista reconeix que els darrers mesos de vida de la mare han estat molt complicats per a tota la família i que ha estat dolorós veure-la tan empitjorada: “Sé que ella era una de les grans, però mai vaig arribar a imaginar-me la dimensió que tindria la seva marxa. La meva mare ha patit durant gairebé onze mesos, l’espant més gran de la vida de qualsevol ésser humà. El seu cervell la va devorar i el cos la va consumir. He resat, moltes vegades, perquè marxés. Potser us sembla monstruós i avui que ella no hi és, m’ho sembla a mi. Sé que era el millor per a ella”.

Terelu Campos se sincera sobre la mort de la mare | Lecturas

Quines propietats deixa María Teresa Campos en el seu testament?

Han passat pocs dies des de la mort de María Teresa Campos, però alguns mitjans de comunicació ja comencen a parlar sobre el seu testament. Sempre que mor un personatge famós, genera molta curiositat tot el que deixa i a qui ho fa. En el seu cas, està bastant clar perquè només tenia dues filles i mantenia molt bona relació amb totes dues. Ara bé, comencen a saber-se alguns detalls.

Les males llengües estan començant a escampar que l’herència que deixa la icònica periodista no és tan rica com podria pensar-se. En morir, María Teresa Campos només tindria en propietat una casa a Màlaga. De la resta de propietats que havien estat al seu nom en el passat? Totes venudes. Les hereves legítimes seran les dues filles, que es repartiran al 50% aquesta propietat.

El Español ha parlat amb fonts properes a la família que deixen anar que elles no seran les úniques beneficiades, ja que també hauria volgut deixar part de l’herència a Gustavo Guillermo; xòfer i confident de la Campos en els últims 40 anys. Ella sempre deia que el considerava un fill més i, com a tal, hauria estat “generosa” amb ell també en el testament.

El mitjà ha sabut també que les filles passaran a disposar d’obres d’art, joies, bosses de luxes, una col·lecció de sabates i objectes de valor que tenia la mare a la casa en què vivia i en un traster de Madrid. Serà la setmana vinent quan es faci la lectura del testament, diuen, moment en el qual molts periodistes intentaran esbrinar més detalls sobre tot el que ha deixat una de les periodistes amb més influència en la televisió espanyola.

Felip VI i Letícia van trucar personalment a Terelu Campos per mostrar el seu condol

La tertuliana de televisió explica que Felip VI i Letícia van ser molt amables arran de la mort de la seva mare. En primer lloc, van enviar una targeta al tanatori en la qual expressaven el seu condol i, a més a més, van escriure un comunicat en el perfil de Twitter oficial de la Casa Reial. No contents amb això, diu que també van voler trucar-la personalment per expressar la seva pena.

Letícia, qui recordem que treballava de periodista quan va conèixer a Felip, és conscient que la figura de María Teresa Campos és una de les grans d’aquest món i va voler tenir un gest amb la seva filla. Terelu ha revelat el contingut d’aquesta conversa i com va anar: “L’endemà de la seva mort, em van trucar personalment i em van dir unes coses molt maques de la meva mare. Estava dinant amb la meva família i vaig veure que hi havia un número ocult que trucava diverses vegades al meu telèfon. Li vaig dir a la meva cosina que l’agafés perquè ja no podia més. En despenjar la trucada, em va dir que era la reina Letícia i preguntava quan podria trucar. Em va passar el telèfon i li vaig dir que la meva mare creia en la monarquia parlamentària del nostre país”.

Terelu Campos va agrair l’estima de la premsa | Europa Press

La monarca espanyola li hauria dit llavors: “Sentim molt la mort de la vostra mare. És una de les grans entre les grans per tot el que ha fet per a les dones“. Terelu hauria reconegut llavors que la feina de María Teresa ha estat important perquè va donar veu a les dones que treballaven a casa: “Letícia em va respondre que tenia molta raó”.

Terelu Campos i la seva mare sempre havien estat molt unides i avui hi insisteix: “Era el meu amor, el meu referent, la meva mestra i la meva protectora. Soc el que soc gràcies a ella perquè el meu pare va marxar quan jo tenia només 18 anys. Ella va saber ser pare i mare alhora i ens va fer tirar endavant a tots. Ella ens ha donat el benestar més gran no només a nosaltres, sinó a tota la família. Quan algú necessitava quelcom, ella sempre ha estat allà i aquest era el seu orgull més gran”. “Ha marxat María Teresa Campos i estic molt orgullosa i agraïda dels homenatges i dels comentaris que s’han fet aquests dies”, ha prosseguit en un text sincer.