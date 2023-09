Daniel Sancho continua empresonat a Tailàndia mentre es recopilen més i més proves contra ell. L’assassinat d’Edwin Arrieta ha fet la volta al món i les preguntes sobre com i per què el va matar són constants a la premsa encara ara un mes després. L’última novetat sobre el cas fa protagonista, sorprenentment, a un membre de la família reial.

Ningú no s’esperava que Froilán acabés tenint un petit paper en aquesta història macabra, però així ha estat. I és que a la cadena SER acaben de treure a la llum que Daniel Sancho hauria demanat ajuda al fill d’Elena de Borbó. El jove Marichalar seguia al xef a Instagram i sembla que tenen uns quants amics en comú. Sancho, desesperat, hauria volgut aprofitar aquesta relació per suplicar a Froilán que mogués fils a la Casa Reial perquè l’ajudessin després de l’assassinat.

Daniel Sancho va voler posar-se en contacte amb ell directament, però no hauria tingut èxit: “Se seguien mútuament a les xarxes socials. Vaig preguntar a amics de Froilán sobre el tema i em van confirmar que tenien molts amics en comú. De fet, la nòvia de Sancho era molt amiga dels amics de Froilán i ells dos havien coincidit alguna vegada. Daniel Sancho hauria intentat moure fils perquè Froilán l’ajudés d’alguna manera, però aquest va deixar de seguir-lo a Instagram automàticament“, explica el periodista Martín Bianchi.

Una història que no deixa de ser curiosa, tenint en compte que relaciona a dos personatges que aparentment no tenien res en comú i molt menys ara que un està acusat d’esquarterar una persona. Poc podria haver fet el net de Felip VI, més enllà de parlar bé d’ell a Felip VI perquè intentés pressionar i convèncer el rei de Tailàndia perquè, així, li permetés complir la condemna a Espanya. Aquest és un dels objectius de Daniel Sancho, així que té cert sentit que el xef pensés que era bona idea demanar aquest favor a Froilán.

El Borbó no vol protagonitzar més titulars i molt menys veure’s relacionat amb un home acusat de cometre un crim, així que hauria intentat esborrar totes les proves que els relacionaven mínimament i és per això que hauria deixat de seguir-lo a Instagram. Aquesta maniobra de distracció no ha impedit que els periodistes se n’assabentin, així que ara haurà de tornar a rebre esbroncada de la mare per veure’s involucrat en certa manera en aquesta història.