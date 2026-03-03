El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
La mare de Daniel Sancho, denunciada per agressió: “Em va agafar dels cabells”
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
03/03/2026 11:05

Silvia Bronchalo, la mare de Daniel Sancho, ha estat acusada d’haver comès una agressió a una vigilant de la urbanització on viu. S’ha parlat molt d’ella les últimes setmanes, ja que va d’acudir a un programa de Telecinco per parlar de l’empresonament del jove a qui van condemnar per matar i esquarterar la seva parella a Tailàndia. Ara, ha sortit a la llum el testimoni d’una treballadora que assegura que va agredir-la el juliol de l’any passat. Silvia va contractar una empresa de traslladats, però no havien autoritzat la furgoneta perquè pogués accedir al complex residencial on viu. Davant d’això, la presumpta agredida va impedir que passessin: “No tenien autorització per entrar amb el vehicle i vaig impedir que entressin, però es van colar“.

Quan Silvia va saber que aquesta vigilant havia impedit que passés la furgoneta, va acudir cap a la garita per reclamar: “Va començar a insultar-me, dient-me que era una panchita de merda i que trucaria l’empresa perquè m’acomiadessin. Tot va anar tan ràpidament que, de sobte, em va enganxar dels cabells. Tenia una actitud molt alterada i no vaig tenir temps ni a reaccionar. Vaig intentar reduir-la i em va fer un cop de cap contra el pom de la porta. Va entrar amb una fúria que no vaig entendre“.

Denuncien Silvia Bronchalo per agressió - Antena 3
Denuncien Silvia Bronchalo per agressió | Antena 3

Què diu la denúncia que han presentat contra Silvia Bronchalo?

A la denúncia, a la que ha tingut accés el programa Y ahora Sonsoles, recullen que Silvia Bronchalo hauria entrat “amb molta agressivitat” quan va “arrancar-li flocs de cabells”. En aquell moment, i davant dels crits, un dels veïns va apropar-se fins allà per separar-les. La treballadora va acudir a l’hospital, ja que tenia un mal de cop fort i el coll li feia “molt de mal“: “Tinc cefalàlgia encara i crec que deu ser pels cops forts que em va donar contra la porta”.

La mare de Daniel Sancho va sortir d’allà sense que la vigilant pogués identificar-la, va trigar cinc dies en saber que havia estat ella: “Jo només estava fent la meva feina“. El 29 de gener tenien el judici, però es va posposar perquè no s’havia presentat el part de lesions i tampoc no l’havia revisat el metge forense. La seva advocada ha demanat les càmeres de seguretat, però la urbanització encara no les hauria facilitat.

El testimoni de la treballadora que assegura haver estat agredida - Antena 3
El testimoni de la treballadora que assegura haver estat agredida | Antena 3
Silvia Bronchalo, acusada d'agredir una treballadora - Antena 3
Silvia Bronchalo, acusada d’agredir una treballadora | Antena 3

Silvia Bronchalo encara no ha ofert la seva versió, però la denúncia està presentada i haurà de dir la seva davant de la justícia. Més problemes per a una família que sembla que travessa un dels seus pitjors moments.

