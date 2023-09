Froilán, el cunyat de Tamara Falcó i altres amics famosos de Daniel Sancho

Daniel Sancho tenia una vida d’allò més acomodada a Madrid amb una situació financera molt bona, una parella estable i un grup d’amics que no el deixaven sol. Era habitual veure’l de festa en alguns dels locals amb més VIPS de la ciutat, unes sortides que van fer que s’integrés a dins de la jet set. Ara, en canvi, tothom parla d’ell des que ingressés en una presó de Tailàndia per haver comès, presumptament, l’assassinat d’Edwin Arrieta. El fill de l’actor espanyol Rodolfo Sancho té la imatge totalment destruïda després del que hauria fet, una mort i un esquarterament que l’han convertit en un monstre encara que hi hagi part de la premsa que intenti blanquejar-ho.

Aquesta mateixa setmana sortia a la llum que, desesperat, hauria recorregut a tota la seva llista de contactes per intentar que algú amb influència intercedís per ell. El que vol és convèncer les autoritats tailandeses perquè li permetin complir la condemna a Espanya, si és que es demostra que realment va matar el seu amant. Per tal d’aconseguir-ho, hauria arribat a intentar parlar amb Froilán perquè parles amb Felip VI al respecte.

Froilán no fa pinta de ser el millor conseller, la veritat, però Daniel Sancho hauria cregut que el podria ajudar gràcies al seu contacte directe amb el rei espanyol. El fill d’Elena de Borbó ja té prous problemes amb el tiet, però, i l’única cosa que ha fet és deixar de seguir el perfil d’Instagram del xef per evitar que els continuïn relacionant. Però eren tan amics? Fonts properes a Froilán ho neguen: “No eren amics, simplement havien coincidit un parell de vegades. Mai no es van prendre una copa junts, per exemple. Ell amb qui més relació tenia era amb l’exnòvia de Sancho. Froilán va deixar de seguir-lo a Instagram horroritzat quan va sortir a la llum la notícia de l’assassinat”, expliquen a Vanitatis.

Froilán havia coincidit amb Daniel Sancho de festa | Europa Press

El cunyat de Tamara Falcó sí que era amic de Daniel Sancho

Jaime Onieva, el cunyat de Tamara Falcó, sí que tenia un paper actiu dins del grup d’amics del xef. Daniel Sancho sí que mantenia una relació d’amistat “més estreta” amb ell i alguns amics en comú: “Era habitual veure’ls junts mentre gaudint de la nit en diferents locals de Madrid. En alguna ocasió va arribar a presentar-lo al seu germà Íñigo”, diu el mateix mitjà. Intenten justificar aquesta unió tot insistint en què Jaime és un noi “emprenedor i molt extravertit” que tindria múltiples grups d’amics.

A més a més, també han pogut saber que Daniel Sancho era proper a dos famosos més. Parlem de Mateo i Jaime Conde, amb els qui també se’l veia quedar molt per anar junts de festa.

Cal destacar que Daniel Sancho era xef d’una hamburgueseria coneguda i que compaginava aquesta feina amb la de relacions públiques de la nit madrilenya. Diuen que freqüentava els locals més exclusius i que en les seves nits de “copes i compadreo” s’ajuntava amb influencers, futbolistes, actors i gent molt coneguda que ha acabat ingressant en la seva llarga llista de coneguts.