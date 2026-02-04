Daniel Sancho continua empresonat a Surat Thani, la presó tailandesa on compleix la cadena perpètua a la qual el van condemnar el 2024 per l’assassinat d’Edwin Arrieta. Que el cuiner, fill d’un actor espanyol reconegut, matés a sang freda el cirurgià amb qui mantenia una relació passional va generar una expectació majúscula. Segons la investigació policial, l’hauria matat en un bungalou, hauria desmembrat el cos i en va repartir les restes en diferents punts per no deixar pistes. En aquell moment, va sobtar molt que un jove modern, atractiu i de bona família hagués actuat amb aquesta brutalitat i amb l’aparent premeditació, tenint en compte que el van gravar comprant ganivets i material de neteja prèviament. Doncs bé, l’última hora sobre el cas té com a protagonista la seva mare perquè trencarà el seu silenci en una entrevista a televisió molt esperada.
Silvia Bronchalo concedirà la primera entrevista després de l’esclat del cas a De Viernes, el programa de tafaneries de Telecinco. El seu fill acabarà la seva vida a presó, un fet que la tindria martiritzada des que la publicació de la sentència. Visiblement nerviosa i amb la veu tremolosa, la podem veure en els segons de vídeo que han emès d’aquesta entrevista que pot arribar a fer una molt bona audiència perquè genera molta morbositat sentir-la parlar sobre aquest tema per primera vegada.
En el vídeo de l’avançament, se la sent parlar del seu fill amb molta llàstima: “Daniel no era un nen violent. Què va canviar perquè pogués passar una cosa així?“, lamenta en una pregunta retòrica molt dolorosa. “Tant de bo pogués tornar enrere, això és el que penso“, afegeix molt afectada. El presentador li pregunta si està disposada a explicar-ho “tot” sobre aquesta història i la podem veure afirmar amb el cap convençuda que ha arribat el moment d’aportar la seva versió: “Sí, tot”.
👉 Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, está preparada para contarnos todo los detalles sobre su hijo.— De Viernes (@deviernestv) February 4, 2026
🪩#DeViernes
🟣Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/GGH83V4q6M
Com és la vida de Daniel Sancho a la presó de Tailàndia?
La mateixa Silvia Bronchalo va concedir unes declaracions a El Programa de Ana Rosa fa unes setmanes, quan va donar detalls de com era la rutina del seu fill en aquesta presó tailandesa. En aquell moment, va deixar clar que el noi no té “cap” privilegi i que dorm en una cel·la amb més presos: “Daniel es troba bé, però té dies bons i altres dolents“.
Fins aquell moment, no havia tingut “cap mena de conflicte” a dins de presó i s’estaria dedicant a passar desapercebut i fer la vida que fan tots els presos: “Es lleven, resen, passen recompte diàriament diverses vegades, fan els tres dinars, llegeix i practica Muay Thai“.
Sempre s’ha dit que les presons a Tailàndia són de les més complicades del món, per la qual cosa els pares no fan més que demanar el seu trasllat. De fet, també han interposat un recurs del que encara no se sap res. El temps dirà si realment passa la resta de la seva vida allà però, de moment, aquesta sembla l’opció més viable després de la resolució del jutge.