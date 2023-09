El crim de Daniel Sancho, fill de l’actor espanyol Rodolfo Sancho, continua generant titulars. Un mes després que es fes pública la seva detenció per l’assassinat i esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta, Daniel Sancho continua ocupant les portades dels diaris amb els titulars més escabrosos. L’últim té a veure amb la seva confessió durant la reconstrucció del crim amb la policia tailandesa, que ja ha demanat la pena de mort per al noi. El seu pare ha viatjat a Tailàndia amb advocats per estar a prop d’ell i la seva mare, Silvia Bronchalo, ja li ha fet diverses visites a la presó. Ningú no entén per què va cometre aquest crim, però la seva família li dona suport i la premsa espanyola li té molta compassió.

Un dels programes que més estan informant sobre el crim és ‘Y ahora Sonsoles’, que ha tingut accés en exclusiva a les imatges de la reconstrucció del crim que Daniel Sancho va fer amb la policia tailandesa. En aquest vídeo es poden sentir les confessions sobre com va cometre el crim, tot i que no ha volgut parlar del procés d’esquarterament del cos. Daniel Sancho sorprèn amb la fredor amb què explica com va matar el cirurgià i va netejar l’habitació de l’hotel. Segons la seva versió, es van discutir, li va donar un cop de puny a la mandíbula, el va agafar del coll i li va donar un cop contra la pica del lavabo. El cirurgià va quedar inconscient i posteriorment va morir.

Aigua calenta al màxim perquè no s’enganxés la sang

Un cop mort, Sancho es va esforçar per intentar amagar els fets. Va arrossegar el seu cos fins a la dutxa: “Vaig encendre la dutxa perquè l’aigua s’endugués la sang… Hi havia molta sang sortint”. “Vaig posar l’aigua calenta al màxim perquè no es coagulés la sang i no s’enganxés”, ha explicat sense cap senyal de malestar o penediment. En el vídeo, de fet, es pot veure a Sancho fent els mateixos moviments que va fer amb el cirurgià amb un policia tailandès durant la recreació del crim. El que mai ha explicat és com va dur a terme l’esquarterament del cos.