Els primers dies de Daniel Sancho a la presó tailandesa: penúries i aïllament

Daniel Sancho ha passat quatre nits a la presó tailandesa de Koh Samui, al sud del país, on espera conèixer la data del judici per haver assassinat i esquarterat Edwin Arrieta. El jove cuiner de 29 anys ha confessat el crim i part del cadàver del cirurgià colombià ha estat trobat en un abocador. La policia creu que amb totes les proves recollides pot acusar-lo d’assassinat, un crim que a Tailàndia pot comportar la pena de mort. Però fins que arribi el dia del judici, Sancho haurà de passar molts mesos a la presó.

El centre penitenciari de Koh Samui té capacitat per a mig miler de reclusos i, segons ha explicat el director, Watcharapong Boonsaior, només hi ha cinc estrangers. Sancho està en una cel·la d’aïllament pel protocol Covid que comparteix a quatre reclusos més. El seu aterratge a la presó ha estat “tranquil” i el jove té un “bon estat d’ànim”. El bloc d’aïllament té unes condicions lleugerament millors que la resta de la presó i té dos funcionaris que el vigilen i parlen amb ell per “alleugerir qualsevol estrès potencial” que el pogués dur a autolesionar-se.

Daniel Sancho Bronchalo en una imatge d’arxiu / EP

Condicions precàries a la presó de Tailàndia

Sancho dorm en un matalàs a terra, li han tallat el cabell i porta l’uniforme marró de la presó, segons explica el programa Así es la vida de Telecinco. Quan surti de l’aïllament, passarà un temps a la zona hospitalària de la presó. “Hem de ser previnguts, és la seva primera vegada a la presó”, recorda el director del centre. El jove està sotmès a un tractament mèdic contra l’estrès i pren “vitamines”. També fa exercici a la tarda. No obstant això, els funcionaris ja l’han avisat. “Haurà d’aprendre com és la vida a la presó”.

I, entre altres coses, la vida a la presó vol dir que no hi ha excepcions. Una de les primeres coses que va demanar quan va entrar va ser trucar a la seva família. La petició li va ser denegada. No està permès contactar amb l’exterior mentre dura l’aïllament per Covid, que acabarà a mitjan setmana que ve. Mentrestant, ha pogut parlar amb el seu advocat, que ja li ha explicat com funciona la vida a les presons tailandeses i assegura que el jove cuiner es prepara per “viure aquí dins”.