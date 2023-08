Qüestionen detalls clau del cas Daniel Sancho, l’esquarterador de Tailàndia

El cas Daniel Sancho, el jove espanyol que ha assassinat i esquarterat un cirurgià colombià a Tailàndia, potser no és tan simple i directe com sembla. Tot i que Sancho, fill del conegut actor Rodolfo Sancho, ha confessat el crim i ha donat algun detall, hi ha experts que asseguren que la versió del jove conté contradiccions i inexactituds que fan dubtar que el seu relat sigui totalment cert. La reputada criminòloga Carmen Balfagon, habitual dels platós de televisió, ha posat en dubte diversos detalls clau del cas a Telecinco.

“Estic segura que estava acompanyat”, ha dit Balfagon de manera contundent. La criminòloga considera que és impossible que Daniel Sancho esquarterés tot sol el cadàver d’Erwin Arrieta. “Desmembrar un cadàver porta temps”, explica. “Per separar els membres del cos cal estirar per treure l’os [per trencar l’articulació]. La meva hipòtesi és que estava acompanyat”. La veterana criminòloga considera que Sancho és un jove de família benestant, que sempre ha estat “protegit” i que no “té problemes ni antecedents violents”, per la qual cosa creu que necessitaria algú que l’acompanyés i li donés suport per cometre el crim i desempallegar-se del cos.

Platja de l’illa de Koh Phangan on Daniel Sancho va matar i esquarterar un cirurgià colombià / Europa Press/Contacto/Nathalie Jamois

Dubtes sobre com es va desfer del cadàver esquarterat

Balfagon tampoc veu plausible l’explicació que ha donat el jove sobre com es va desfer del cadàver. “És absurd portar una part [del cos] al mar i que no s’endugui la resta. Si lloga un caiac i llença tot el cos a l’aigua, mai l’haguessin descobert”, relata. “Sembla que hi ha algun tipus d’acord amb una altra persona, menys organitzada, perquè es llenci l’altra part del cos a un abocador en una bossa. I aquella persona deixa allà el tiquet de la compra del material amb el qual suposadament va matar [el cirurgià]”.

La reputada criminòloga també ha desmuntat la versió policial sobre les proves d’ADN. “Em crida molt l’atenció el que diuen de les proves d’ADN: A mi que les han comparat? Saps la identitat d’una persona perquè agafes una mostra i la compares amb l’ADN dels familiars directes, que en aquest cas serien els pares. I això no s’ha pogut fer per molt que hi digui la policia tailandesa. No em quadra que [Sancho] hagi denunciat amenaces i no se li hagi requisat el telèfon. Tampoc han aparegut el mòbil i l’ordinador de la víctima…” Balfagon considera que els advocats defensors tenen molta feina a fer. “Permeteu-me que dubti de la instrucció”, sentencia.