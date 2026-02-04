Daniel Sancho continúa encarcelado en Surat Thani, la prisión tailandesa donde cumple la cadena perpetua a la que fue condenado en 2024 por el asesinato de Edwin Arrieta. Que el cocinero, hijo de un actor español reconocido, matara a sangre fría al cirujano con quien mantenía una relación pasional generó una expectación mayúscula. Según la investigación policial, lo habría matado en un bungalow, habría desmembrado el cuerpo y dispersado los restos en diferentes lugares para no dejar pistas. En ese momento, sorprendió mucho que un joven moderno, atractivo y de buena familia hubiera actuado con tal brutalidad y con aparente premeditación, teniendo en cuenta que fue grabado comprando cuchillos y material de limpieza previamente. Pues bien, la última hora sobre el caso tiene como protagonista a su madre porque romperá su silencio en una entrevista en televisión muy esperada.

Silvia Bronchalo concederá la primera entrevista tras el estallido del caso en De Viernes, el programa de chismes de Telecinco. Su hijo terminará su vida en prisión, un hecho que la tendría martirizada desde la publicación de la sentencia. Visiblemente nerviosa y con la voz temblorosa, la podemos ver en los segundos de vídeo que han emitido de esta entrevista que puede llegar a tener una muy buena audiencia porque genera mucha morbosidad escucharla hablar sobre este tema por primera vez.

En el vídeo del avance, se la oye hablar de su hijo con mucha lástima: «Daniel no era un niño violento. ¿Qué cambió para que pudiera pasar algo así?«, lamenta en una pregunta retórica muy dolorosa. «Ojalá pudiera volver atrás, eso es lo que pienso«, añade muy afectada. El presentador le pregunta si está dispuesta a contarlo «todo» sobre esta historia y la podemos ver afirmar con la cabeza convencida de que ha llegado el momento de aportar su versión: «Sí, todo».

Primera entrevista de la madre de Daniel Sancho | Telecinco

¿Cómo es la vida de Daniel Sancho en la prisión de Tailandia?

La misma Silvia Bronchalo concedió unas declaraciones a El Programa de Ana Rosa hace unas semanas, cuando dio detalles de cómo era la rutina de su hijo en esta prisión tailandesa. En ese momento, dejó claro que el chico no tiene «ningún» privilegio y que duerme en una celda con más presos: «Daniel se encuentra bien, pero tiene días buenos y otros malos«.

Hasta ese momento, no había tenido «ningún tipo de conflicto» dentro de la prisión y se estaría dedicando a pasar desapercibido y hacer la vida que hacen todos los presos: «Se levantan, rezan, pasan lista diariamente varias veces, hacen las tres comidas, lee y practica Muay Thai«.

Daniel Sancho continúa encarcelado en una prisión de Tailandia | Europa Press

Siempre se ha dicho que las prisiones en Tailandia son de las más complicadas del mundo, por lo que los padres no hacen más que pedir su traslado. De hecho, también han interpuesto un recurso del que todavía no se sabe nada. El tiempo dirá si realmente pasa el resto de su vida allí pero, de momento, esta parece la opción más viable tras la resolución del juez.