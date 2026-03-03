Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, ha sido acusada de haber cometido una agresión a una vigilante de la urbanización donde vive. Se ha hablado mucho de ella en las últimas semanas, ya que acudió a un programa de Telecinco para hablar del encarcelamiento del joven condenado por matar y descuartizar a su pareja en Tailandia. Ahora, ha salido a la luz el testimonio de una trabajadora que asegura que la agredió en julio del año pasado. Silvia contrató una empresa de mudanzas, pero no habían autorizado la furgoneta para que pudiera acceder al complejo residencial donde vive. Ante esto, la presunta agredida impidió que pasaran: «No tenían autorización para entrar con el vehículo y lo impedí, pero se colaron«.

Cuando Silvia supo que esta vigilante había impedido que pasara la furgoneta, acudió a la garita para reclamar: «Comenzó a insultarme, diciéndome que era una panchita de mierda y que llamaría a la empresa para que me despidieran. Todo sucedió tan rápidamente que, de repente, me agarró del pelo. Tenía una actitud muy alterada y no tuve tiempo ni de reaccionar. Intenté reducirla y me golpeó la cabeza contra el pomo de la puerta. Entró con una furia que no entendí«.

Denuncian a Silvia Bronchalo por agresión | Antena 3

¿Qué dice la denuncia que han presentado contra Silvia Bronchalo?

En la denuncia, a la que ha tenido acceso el programa Y ahora Sonsoles, recogen que Silvia Bronchalo habría entrado «con mucha agresividad» cuando le «arrancó mechones de pelo». En ese momento, y ante los gritos, uno de los vecinos se acercó hasta allí para separarlas. La trabajadora acudió al hospital, ya que tenía un fuerte dolor de golpe y el cuello le dolía «mucho«: «Todavía tengo cefalea y creo que debe ser por los fuertes golpes que me dio contra la puerta».

La madre de Daniel Sancho salió de allí sin que la vigilante pudiera identificarla, tardó cinco días en saber que había sido ella: «Yo solo estaba haciendo mi trabajo«. El 29 de enero tenían el juicio, pero se pospuso porque no se había presentado el parte de lesiones y tampoco lo había revisado el médico forense. Su abogada ha solicitado las cámaras de seguridad, pero la urbanización aún no las habría facilitado.

El testimonio de la trabajadora que asegura haber sido agredida | Antena 3

Silvia Bronchalo, acusada de agredir a una trabajadora | Antena 3

Silvia Bronchalo aún no ha ofrecido su versión, pero la denuncia está presentada y tendrá que dar su versión ante la justicia. Más problemas para una familia que parece atravesar uno de sus peores momentos.