La neta de María Teresa Campos s’acomiada d’ella en una carta molt emotiva

Alejandra Rubio s’ha volgut acomiadar de l’àvia, de María Teresa Campos, en una carta molt emotiva i un post a Instagram que acompanya de fotografies en què se les veu juntes. La filla de Terelu Campos sempre ha estat molt unida a la periodista, morta el passat dimarts, i és per això que ha volgut dedicar-li unes paraules escrites des del cor: “Adeu a la meva àvia preciosa, bon viatge. T’estimo amb tot el meu cor”.

Ha compartit un fragment de l’escrit que ha publicat a l’ABC, el diari en el qual col·labora des de fa un temps. Aquí, s’ha dirigit a María Teresa Campos per agrair-li tot el que ha fet per ella: “Aquesta carta és per a tu, per dir-te una vegada més com t’estimo i com agraïda estic d’haver compartit tant de temps amb tu”.

Alejandra Rubio, que treballa de col·laboradora de televisió en un programa del cor de Telecinco, repassa alguns dels records que té amb l’àvia: “Des que jo era petita, seies a terra amb mi per jugar juntes a les nines; els posàvem nom, les vestíem amb el millor vestit i planejàvem una festa en la qual manteníem converses mentre ens fèiem passar per elles. Quan anàvem juntes a Marbella m’esbroncaves per menjar Cola-Cao a cullerades mentre vèiem El secreto de puente viejo i reies mentre feia vídeos cantant i ballant amb el teu mòbil”.

Alejandra Rubio treu a la llum anècdotes de María Teresa Campos

També recorda que a María Teresa no li agradava veure-la amb botes negres de calaveres a l’estiu: “Mai no has entès per què duia botes a 30 graus i per què les volia amb calaveres, ja que sempre has estat molt supersticiosa“. Deixa clar que l’àvia ha estat molt pendent d’ella i, sobretot, molt present en el seu dia a dia: “Gràcies per ensenyar-me gran part del que sé de la vida. Està més que clar que la meva afició per la lectura ve de tu”.

Ha explicat, a més a més, que les millors festes d’aniversari que ha tingut han estat organitzades per la seva àvia: “Mai no he tingut una àvia normal, he tingut una àvia moderna, lluitadora i avançada als seus temps en tots els sentits. Això m’ha fet sentir la dona més orgullosa. Gràcies per ensenyar-me a lluitar per aconseguir els meus somnis, per animar-me a estudiar el que vertaderament m’agrada. Gràcies pel llegat que ens has deixat, per no haver parat de treballar ni un segon per donar-nos la millor vida possible”.

L’àvia i la neta estaven molt unides | Instagram

La col·laboradora ha estat al costat de María Teresa en els darrers dies | Instagram

Alejandra Rubio reconeix, ara, que María Teresa Campos no volia que ella també treballés a televisió: “Gràcies per aconsellar-me quan vaig començar a treballar en el mitjà. Sé que no era el que més il·lusió et feia i m’esbroncaves si acabava totes les frases igual o si em tocava molt l’orella o els cabells”.

En aquesta carta també treu a la llum quines eren les receptes de l’àvia que més li agradaven: “Gràcies per la teva sopa de capolat i les galetes amb sucre”. Alejandra Rubio té clar que tota la família és com és gràcies a l’àvia: “Ens has ensenyat valors i també has influit perquè tinguéssim la millor educació. Sé que la teva vida no ha estat fàcil, has passat per coses molt dures que ha sabut dur amb la millor actitud i això ens ho has inculcat a tots”.

Alejandra Rubio agraeix els missatges d’estima que ha rebut | Instagram

“Mai no em cansaré de donar-te les gràcies i de dir-te l’orgull que sento cap a tu. Gràcies a la vida per donar-me la millor àvia que podria tenir. Sé que des d’allà on siguis ens cuidaràs. Tots els somnis que compleixi seran per a tu”, prossegueix en un escrit molt maco.