Ridículo del programa de Jorge Javier: mala audiencia y él canta en directo

Jorge Javier Vázquez está desesperado. No está gustando nada el nuevo programa que presenta en Telecinco cada noche, un Cuentos Chinos que tendría que hacer la competencia a El Hormiguero y que, en realidad, está quedando en ridículo. El estreno no hizo los números que esperaban, pero es que las siguientes entregas han bajado todavía más.

Este miércoles, de hecho, solo apuntó un 6,8% de share en España y un aún peor 5,3% en Cataluña. Y esto que tenía la escaleta llena de escenas potentes, ya que había invitado a la madre a plató para intentar llamar la atención de los más cotillas y, además, se atrevió a cantar en directo con Prince Royce al lado.

Nada de esto no ha convencido, pero de todas maneras son muchos los espectadores que han analizado el espectáculo que ofreció el de Badalona. El momento más comentado ha sido, sin ningún tipo de duda, aquel en el que pedía a su invitado poder cantar con él al escenario. El resultado ha sido surrealista, teniendo en cuenta lo mal que ha cantado Jorge Javier. No se sabía la letra y tampoco lo ha hecho nada bien.

«Dadme un micrófono. Yo quiero cantar contigo la canción que tienes con Shakira», decía justo antes de atreverse a cantar a su lado. El resultado, como decíamos, ha sido indescriptible.

Jorge Javier Vázquez cantando 'Deja Vu' de Prince Royce con Shakira



La madre de Jorge Javier Vázquez, invitada a Cuentos chinos

Por otra banda, Jorge Javier Vázquez también intentó otra táctica para llamar la atención de la poca audiencia que todavía lo sigue. La idea era buena, invitar a su madre al programa para que la gente pudiera ver su faceta más familiar. Solo llegar, la mujer dejaba claro que no sabía qué tenía que hacer: «¿Qué tengo que decir? Yo estoy muy contenta de estar aquí, sí. ¿Me preguntas quién me gustaría que viniera? Pues Kiko Matamoros. ¿Lo he dicho bien?», decía.

