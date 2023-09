Letícia celebra avui el 51è aniversari, un dia especial per a ella en què estarà més sola que mai amb les dues filles fora de casa; una a l’acadèmia militar de Saragossa i l’altra a Gal·les. En aquesta ocasió, la monarca espanyola té l’agenda lliure i podrà estar a casa o sortir a dinar a l’hora que vulgui. El seu marit, en canvi, ha tingut una audiència durant el matí. Com és habitual en aquest dia, la premsa va plena d’informació sobre com està previst que ho celebri.

Totes coincideixen en suposar que farà alguna videotrucada amb les filles per rebre la seva felicitació, a més a més d’haver organitzat algun dinar amb la mare i amics propers a La Zarzuela. La revista Semana s’arrisca i diu que hauria reservat una taula en algun restaurant de moda de Madrid per fer un sopar romàntic amb Felip VI.

Com celebrarà Letícia el seu aniversari? | Europa Press

Per què els pares de Letícia van inscriure el seu nom en la versió italiana?

De tot el que s’ha publicat sobre ella avui, però, destaca una curiositat. Molta gent va preguntar-se en el seu moment per què havien inscrit el seu nom amb z quan, en realitat, aquesta és la forma italiana i no l’espanyola. Doncs bé, ha estat ara quan ha sortit a la llum el motiu secret. La revista Lecturas ha pogut saber què s’amaga darrere de l’elecció d’aquesta manera d’escriure el seu nom.

En un principi es va dir que quan el seu pare la va inscriure en el Registre Civil, el funcionari era italià i hauria fet servir la forma italiana del nom sense adonar-se’n. No obstant això, ara se sap que aquesta versió era mentida. La idea hauria estat de la mare, de Paloma Rocasolano. L’escriptora Carmen Duerto explica que la mare era molt fan d’un grup de música anomenat Viva la gente, en què una de les cantants s’anomenava Letizia amb z: “Li va agradar tant com es pronunciava que va decidir que li posaria aquest nom a la seva filla”.

Per tal de poder inscriure-la amb aquest nom, el pare hauria hagut de recórrer al santoral italià per poder complir el desig de la dona: “Va trobar una verge italiana anomenada Madonna della Letizia”, expliquen. Gràcies a això van poder fer-ho, ja que en aquella època diuen que el nom havia de poder trobar-se en algun santoral si volien posar-li i batejar-la.

Letícia té un nom poc comú | Europa Press

En castellà no és habitual veure Letizia amb z, però són molts els pares que l’han copiat des que va anunciar-se el compromís de Felip amb ella. Quan ella va néixer, només 28 nenes van tenir aquesta forma del nom. Entre el 2003 i el 2004, quan ella va entrar a formar part de la família reial, aquesta xifra s’hauria augmentat fins a les 220. El 2019, va publicar-se que ja hi havia 475 Letizias a Espanya. En l’últim registre de l’IDESCAT apareix reflectit que només hi ha 53 Letizias a Catalunya.